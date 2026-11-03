Văn phòng linh hoạt đón làn sóng doanh nghiệp một người

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Văn phòng chuyên nghiệp với chi phí cạnh tranh

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Cấp cao Bộ phận cho thuê Thương mại - Savills Hà Nội chia sẻ, việc nguồn cung văn phòng gia tăng mạnh và phân bổ rộng tại nhiều địa điểm đang tái định hình cán cân thị trường theo hướng có lợi cho khách thuê. Khi lựa chọn trở nên đa dạng, khách thuê không chỉ so sánh về giá, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng không gian, tính linh hoạt hợp đồng và các giá trị gia tăng đi kèm.

Sự thay đổi đó đang tạo thêm dư địa cho coworking phát triển, đồng thời buộc các nhà vận hành phải tính toán lại chiến lược sản phẩm, giá thuê và cách thức tiếp cận khách hàng. Cuộc cạnh tranh trên thị trường vì thế không chỉ nằm ở vị trí đắc địa, diện tích văn phòng hay tiện ích cao cấp, mà còn ở khả năng cung cấp một không gian làm việc vừa đủ, linh hoạt và phù hợp với khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng.

Sự phát triển của kinh tế số và các mô hình kinh doanh tinh gọn đang làm thay đổi quan niệm về văn phòng. Một cá nhân có thể vận hành doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, công nghệ, truyền thông hoặc kinh doanh trực tuyến mà không cần đội ngũ nhân sự đông đảo. Tuy nhiên, làm việc tại nhà không phải lúc nào cũng đáp ứng được yêu cầu về tính chuyên nghiệp, khả năng tập trung và giao tiếp với đối tác.

Đối với những doanh nghiệp một người, bài toán không đơn giản là tìm một chỗ ngồi làm việc. Họ cần địa chỉ giao dịch đáng tin cậy, đường truyền internet ổn định, phòng họp khi cần tiếp khách, khu vực làm việc yên tĩnh và đôi khi cả những kết nối có thể giúp mở rộng cơ hội kinh doanh. Trong khi đó, thuê một văn phòng riêng truyền thống thường kéo theo nhiều khoản chi phí cố định, từ tiền thuê mặt bằng, tiền đặt cọc đến điện nước, nội thất và dịch vụ quản lý.

Coworking vì thế trở thành phương án trung gian giữa làm việc tại nhà và thuê văn phòng riêng. Khách hàng có thể lựa chọn chỗ ngồi linh hoạt, chỗ ngồi cố định, văn phòng riêng quy mô nhỏ hoặc thuê phòng họp theo giờ. Quan trọng hơn, họ chỉ phải trả tiền cho nhu cầu thực tế, thay vì đầu tư một không gian vượt quá quy mô hoạt động.

Điểm đáng chú ý là nhóm khách hàng này có thể không mang lại doanh thu lớn nếu xét riêng từng hợp đồng, nhưng lại tạo ra nguồn cầu phân tán và có khả năng duy trì ổn định. Khi số lượng cá nhân kinh doanh độc lập, doanh nghiệp siêu nhỏ và nhóm khởi nghiệp tăng lên, nhu cầu về những không gian làm việc quy mô nhỏ, giá hợp lý cũng trở nên sôi động hơn, đặc biệt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - những nơi chi phí mặt bằng và vận hành văn phòng thường tạo áp lực đáng kể đối với những người mới khởi nghiệp.

Đây cũng là lý do các nhà vận hành coworking cần chuyển từ tư duy cho thuê diện tích sang cung cấp giải pháp làm việc theo nhu cầu. Một gói dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp một người không nhất thiết phải có nhiều tiện ích cao cấp, mà quan trọng là chi phí minh bạch, vị trí thuận tiện, thời gian sử dụng linh hoạt và khả năng nâng cấp khi hoạt động kinh doanh mở rộng.

Cuộc cạnh tranh chuyển sang chất lượng dịch vụ

Theo bà Nhung Trần, Phó giám đốc Bộ phận Cho thuê Văn phòng - CBRE Hà Nội, nhu cầu đa dạng hơn đang khiến thị trường coworking phân hóa mạnh. Các thương hiệu nội địa có lợi thế về sự am hiểu khách hàng, khả năng điều chỉnh giá và thiết kế dịch vụ phù hợp với điều kiện kinh doanh trong nước. Trong khi đó, các nhà vận hành quốc tế tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng thông qua hợp tác, nhượng quyền và liên kết với đối tác bản địa.

Sự tham gia của các thương hiệu quốc tế không chỉ làm phong phú lựa chọn mà còn tạo áp lực nâng chuẩn dịch vụ. Khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng không gian, hệ thống quản lý, an ninh, khả năng kết nối giữa các địa điểm và những tiện ích hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Với các doanh nghiệp nước ngoài hoặc nhóm chuyên gia thường xuyên di chuyển, khả năng sử dụng không gian làm việc tại nhiều thành phố cũng là một lợi thế.

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng trả tiền cho những tiêu chuẩn cao cấp. Với doanh nghiệp một người hay startup mới thành lập, giá thuê vẫn là yếu tố có tính quyết định. Một không gian đẹp nhưng chi phí quá cao, hoặc tích hợp nhiều tiện ích không thực sự cần thiết, sẽ khó tạo được sức hút lâu dài.

Bài toán của các nhà vận hành vì thế nằm ở khả năng phân tầng sản phẩm. Thay vì áp dụng một mô hình dịch vụ chung cho mọi đối tượng, doanh nghiệp cần phát triển các gói chỗ ngồi theo ngày, theo tháng, văn phòng nhỏ cho nhóm 2-5 người, phòng họp thuê theo giờ và những dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Cách tiếp cận này vừa mở rộng tệp khách hàng, vừa giúp khai thác hiệu quả hơn diện tích mặt bằng.

Dù vậy, mở rộng phân khúc khách hàng cũng đặt ra thách thức về hiệu quả vận hành. Nhóm khách hàng cá nhân thường có mức chi trả thấp hơn doanh nghiệp thuê văn phòng dài hạn, trong khi nhà vận hành vẫn phải duy trì các khoản chi phí cố định về mặt bằng, nhân sự, điện nước và bảo trì. Nếu tỷ lệ lấp đầy không đủ cao, việc thu hút đông khách hàng nhỏ lẻ chưa chắc chuyển hóa thành lợi nhuận.

Do đó, năng lực quản trị công suất sử dụng, kiểm soát chi phí và duy trì chất lượng dịch vụ sẽ quyết định khả năng cạnh tranh. Các thương hiệu không thể chỉ chạy theo tốc độ mở rộng mạng lưới mà cần tính toán kỹ vị trí, quy mô đầu tư và đặc điểm nhu cầu tại từng khu vực. Mô hình hợp tác, nhượng quyền có thể giúp giảm áp lực vốn, nhưng cũng đòi hỏi cơ chế kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn vận hành đồng nhất.

Bên cạnh đó, giá trị khác của coworking còn nằm ở khả năng hình thành cộng đồng kinh doanh. Với những người làm việc độc lập, hạn chế lớn đôi khi không phải thiếu không gian mà là thiếu môi trường giao tiếp, trao đổi chuyên môn và tìm kiếm đối tác. Một không gian làm việc có thể kết nối người làm công nghệ với chuyên gia marketing, nhà thiết kế với doanh nghiệp thương mại hay những startup cùng lĩnh vực sẽ tạo ra giá trị vượt ra ngoài dịch vụ cho thuê chỗ ngồi.

Đây cũng là hướng đi giúp coworking tạo sự khác biệt trước những lựa chọn thay thế như làm việc tại nhà, quán cà phê hoặc thuê văn phòng truyền thống. Các hoạt động kết nối, hội thảo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ phát triển kinh doanh nếu được tổ chức thực chất có thể giúp tăng mức độ gắn bó của khách hàng, thay vì chỉ giữ chân họ bằng giá thuê thấp.