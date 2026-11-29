Tăng Ni, Phật tử hiến máu

Chương trình do Văn phòng II Trung ương GHPGVN phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức, có 64 Tăng Ni và Phật tử đến đăng ký tham gia hiến máu.

Qua sàng lọc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 53 đơn vị máu đạt chuẩn. Toàn bộ lượng máu thu nhận lần này sẽ được chuyển về các cơ sở y tế nhằm phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Được biết, chương trình này được tổ chức tại thiền viện Quảng Đức duy trì mỗi năm 4 đợt.