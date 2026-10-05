Văn phòng II Trung ương GHPGVN họp tập trung phân công phục vụ Đại hội Phật giáo toàn quốc

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, đại diện Tổ tiếp nhận hồ sơ Văn phòng II Trung ương báo cáo một số nội dung tiếp nhận hồ sơ; đại diện văn phòng đã báo cáo công tác triển khai thực hiện 44 nội dung của văn phòng thời gian qua.

Đến nay đã có 15/16 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành phía Nam đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, thành phố, chỉ còn đơn vị Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 8-10, đoàn Trung ương GHPGVN sẽ có buổi làm việc với Ban Trị sự tỉnh Khánh Hòa, chính thức giới thiệu, công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương tham gia vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa để Đại hội suy cử chức vụ Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời đảm nhiệm đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội, tham gia Tiểu ban Nhân sự Đại hội để cùng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, đơn vị Ban Trị sự cuối cùng tổ chức đại hội, thời gian được ấn định vào ngày 14, 15-10-2026.

Họp giao ban rà soát công tác và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Văn phòng II Trung ương cũng tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các Ban Trị sự tỉnh, thành phố trong đề cử nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc sau đại hội theo thông tư hướng dẫn và quy định của Giáo hội.

Thông tin tại buổi họp, Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng cũng thống nhất đề cử bổ sung Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự làm Trưởng ban Trị sự TP.Đà Nẵng sau khi khuyết vị Trưởng ban.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, chư tôn đức đã rà soát các nội dung đang triển khai thực hiện, tiếp nhận các báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ của Phật giáo các tỉnh thành phía Nam để Ban Thư ký tổng hợp báo cáo hoạt động Phật sự của GHPGVN tại Đại hội Phật giáo toàn quốc; công tác tiếp nhận các tham luận từ các đơn vị Phật giáo tỉnh thành; danh sách đại biểu tham dự Đại hội X - GHPGVN và các nội dung hướng đến phục vụ cho Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, bảo đảm diễn ra chu đáo, thành công tốt đẹp.

Chư tôn đức tại buổi họp giao ban đã báo cáo, thảo luận nhiều nội dung liên quan công tác phục vụ Đại hội X - GHPGVN và một số hoạt động Phật sự trọng tâm của Giáo hội.

Chư tôn đức tham dự họp

Phát biểu đúc kết, Thượng tọa Thích Phước Nguyên ghi nhận các ý kiến của chư tôn đức, chắt lọc và chia sẻ các kinh nghiệm tổ chức đại hội; đồng thời phân công cụ thể các thành viên Văn phòng II Trung ương, tiếp tục triển khai các nội dung trong kế hoạch đã đề ra. Trên tinh thần phục vụ nhiệt tâm, đoàn kết, đồng bộ, các tổ công tác Văn phòng II sẽ tiếp tục thực hiện các công tác được giao, phục vụ Đại hội X - GHPGVN ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Được biết, Đại hội X - GHPGVN sẽ diễn ra vào ngày 5, 6, 7-11-2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, dự kiến có 1.465 đại biểu chính thức.

Hình ảnh buổi họp chiều nay, 5-10 của Văn phòng II Trung ương GHPGVN:

Họp giao ban Văn phòng II Trung ương GHPGVN - thiền viện Quảng Đức, TP.HCM