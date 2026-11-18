Phân khúc văn phòng bổ sung nguồn cung, từng bước đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường. (Ảnh: HNV)

Vai trò của văn phòng đang thay đổi cùng với kỳ vọng của doanh nghiệp và người lao động. Theo Savills Impacts, các doanh nghiệp ngày càng tìm kiếm những không gian cao cấp, được thiết kế có chủ đích để hỗ trợ thu hút, giữ chân nhân tài và nâng cao năng suất. Sức khỏe và phong cách sống lành mạnh (wellbeing) tại nơi làm việc cũng trở thành một trong những yếu tố định hình nhu cầu thuê văn phòng trong những năm gần đây.

Xu hướng chú trọng sức khỏe và phúc lợi tại nơi làm việc cũng được phản ánh qua số lượng tòa nhà đăng ký tham gia chương trình chứng nhận WELL Building Standard, bộ tiêu chuẩn đánh giá các công trình dựa trên khả năng nâng cao sức khỏe và chất lượng sống của người sử dụng. Kể từ năm 2020, số lượng bất động sản đăng ký tham gia ít nhất một chương trình WELL đã tăng khoảng 300%.

Số lượng tòa nhà đăng ký tham gia chương trình chứng nhận WELL Building Standard ngày càng tăng (Nguồn: Savills Research)

Savills ghi nhận khách thuê ngày càng quan tâm tới những yếu tố như ánh sáng tự nhiên, chất lượng không khí, không gian thư giãn, thiết kế thoáng và việc đưa thiên nhiên vào môi trường làm việc. Không gian vật lý có thể hỗ trợ sức khỏe tinh thần thông qua các khu vực nghỉ ngơi chất lượng, tăng cơ hội kết nối xã hội, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với ánh sáng ban ngày và không khí chất lượng.

Những thay đổi này cho thấy chất lượng văn phòng ngày càng được nhìn nhận rộng hơn. Bên cạnh diện tích, giá thuê hay địa chỉ, trải nghiệm của người sử dụng bên trong tòa nhà đang trở thành một phần quan trọng trong bài toán bất động sản của doanh nghiệp.

Tại Hà Nội, sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang có thêm nguồn cung mới. Theo Tóm lược thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2026 của Savills, tổng nguồn cung văn phòng đạt khoảng 2,4 triệu m², với công suất toàn thị trường ở mức 83%. Đến năm 2028, khoảng 435.000m² từ 16 dự án dự kiến sẽ gia nhập thị trường và phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm truyền thống.

Các dự án văn phòng cao cấp đang dần mở rộng về Ba Đình, Cầu Giấy và phía bắc Từ Liêm, nơi hạ tầng giao thông và hệ tiện ích tiếp tục được cải thiện. Trong bối cảnh người thuê có thêm lựa chọn, cạnh tranh giữa các dự án vì thế không chỉ đến từ nguồn cung hay giá thuê. Chất lượng thiết kế, môi trường làm việc, khả năng kết nối và hiệu quả vận hành ngày càng có vai trò rõ nét hơn trong việc tạo khác biệt.

Ông William Gramond, Giám đốc bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội chia sẻ, giá thuê và vị trí vẫn là những tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp khi lựa chọn văn phòng tại Hà Nội. Tuy nhiên, định nghĩa về một vị trí tốt đang thay đổi. Ngày càng nhiều doanh nghiệp đánh giá vị trí dưới góc độ khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Theo ông William Gramond, thời gian di chuyển, kết nối giao thông, hệ tiện ích và chất lượng môi trường làm việc cần được nhìn nhận như những yếu tố liên quan chặt chẽ với nhau. Khi nguồn cung hạng A tiếp tục mở rộng, các dự án kết hợp được vị trí thuận tiện với chất lượng thiết kế, trải nghiệm người sử dụng và hiệu quả vận hành sẽ có nhiều cơ hội tạo khác biệt. Với doanh nghiệp, một văn phòng chất lượng không chỉ đáp ứng nhu cầu mặt bằng mà còn là công cụ giúp con người làm việc, kết nối và phát triển tốt hơn.