Văn phòng dịch vụ mang màu hoàng hôn giữa những bề mặt kim loại

Ngay từ đầu, chủ đầu tư mong muốn nơi này không mang diện mạo phổ biến của một thẩm mỹ viện. Nhà thiết kế vì thế lựa chọn cách tiếp cận đối lập giữa màu sắc ấm nóng và những bề mặt kim loại lạnh, hướng không gian đến cảm giác vừa giàu tính điện ảnh vừa mang hơi hướng tương lai.

Bảng màu chủ đạo được gợi nhắc từ sắc độ của cát dưới ánh hoàng hôn ở Arizona. Những gam cam, đỏ và nâu tạo nên phông nền ấm, sau đó được đặt cạnh màu bạc của kim loại. Nếu sắc đỏ cam mang đến cảm giác bao phủ và giàu cảm xúc thì kim loại gợi liên tưởng trực tiếp hơn tới tính chất của dịch vụ.

Sự tương phản này cũng trở thành cách công trình tạo cảm giác sang trọng mà không cần dựa vào những chất liệu và màu sắc quen thuộc. Thay vì cố gắng làm mọi bề mặt trở nên bóng bẩy, thiết kế tập trung vào trải nghiệm thị giác thông qua màu sắc, ánh sáng và vật liệu.

Tinh thần ấy tiếp tục xuất hiện trong phòng tư vấn riêng của bác sĩ. Không gian sử dụng cặp màu đỏ - đen, tách khỏi cách phối màu nhẹ nhàng thường gặp ở những khu vực tư vấn làm đẹp. Đây cũng là một trong những không gian thể hiện rõ nhất cá tính mà chủ đầu tư mong muốn ngay từ đầu.

Từ bảng màu lấy cảm hứng từ hoàng hôn sa mạc đến những bề mặt kim loại, dự án lựa chọn một cách diễn giải khác về sự sang trọng trong không gian thẩm mỹ. Thay vì vàng kim và đá cẩm thạch, dấu ấn được tạo nên bằng màu sắc mạnh, sự tương phản và một chút cảm giác tương lai.