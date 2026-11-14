Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giải quyết hơn 11.000 lượt hồ sơ thủ tục hành chính

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đo đạc, xác minh nguồn gốc đất đai tại thực địa.

Tình trạng hồ sơ quá hạn chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc trong quy trình giải quyết TTHC, nhất là các hồ sơ biến động đất đai liên quan đến tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế, góp vốn và đăng ký bảo đảm. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa người dân với cơ quan thuế chưa được tích hợp, đồng bộ về thời gian, khiến quá trình luân chuyển và xử lý hồ sơ kéo dài. Bên cạnh đó, số lượng hồ sơ đề nghị đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lớn.

Việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp cũng phát sinh những khó khăn trong tổ chức thực hiện. Một số quy trình nghiệp vụ, quy định về luân chuyển hồ sơ chưa được cập nhật kịp thời; một số nội dung còn chờ hướng dẫn từ các thông tư, nghị định. Trong khi khối lượng công việc tăng, nhân lực chuyên môn thiếu, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu đất đai chưa được xây dựng đồng bộ, toàn tỉnh hiện mới có 35/56 xã, phường xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai. Trong khi 3 phường trung tâm, gồm: Thục Phán, Nùng Trí Cao và Tân Giang có số lượng hồ sơ TTHC phát sinh nhiều nhất vẫn chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai.

Về tổ chức bộ máy, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có 9 chi nhánh khu vực thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên địa bàn được phân công tương ứng với địa bàn của 9 huyện trước đây. Riêng Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC đối với địa bàn 3 phường trung tâm và 2 xã Nguyễn Huệ, Bạch Đằng.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC về đất đai, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong quy trình phối hợp, nhất là giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế; kịp thời hoàn thiện các quy định phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bổ sung nhân lực và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…