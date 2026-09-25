Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai số hóa quản trị, lấy dữ liệu phục vụ người dân

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai đẩy mạnh số hóa, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. (Ảnh: ĐVCC)

Chuẩn hóa dữ liệu, tạo nền móng cho quản trị đất đai

Đất đai là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là tư liệu sản xuất đặc biệt của nông nghiệp. Với đặc thù địa phương có diện tích sản xuất lớn, nhiều loại hình sử dụng đất và nhu cầu giao dịch, chuyển đổi, đầu tư ngày càng đa dạng, việc quản lý chính xác thông tin từng thửa đất có ý nghĩa quan trọng đối với cả người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Trong hệ thống quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo chức năng được công bố, Văn phòng thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý và lập bản đồ địa chính; đồng thời xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin đất đai và cung cấp dịch vụ công về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc giải quyết thủ tục, Văn phòng còn thực hiện đăng ký biến động, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật, đồng bộ hóa và khai thác dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và cung cấp thông tin, số liệu đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại cơ sở. (Ảnh: ĐVCC)

Những nhiệm vụ này tạo nên một chuỗi dữ liệu quan trọng, từ hiện trạng sử dụng đất đến các biến động phát sinh trong quá trình khai thác. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ và thống nhất, cơ quan quản lý có thêm cơ sở để theo dõi nguồn lực đất đai, trong khi người sử dụng đất thuận lợi hơn trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất.

Đối với nông nghiệp, ý nghĩa của dữ liệu đất đai càng rõ nét. Việc xác định chính xác diện tích, hiện trạng, ranh giới và quá trình biến động của đất giúp phục vụ quản lý quỹ đất sản xuất, quy hoạch sử dụng đất cũng như định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung.

Đây cũng là cơ sở để quá trình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với hợp tác xã, doanh nghiệp, vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị có thêm nền tảng pháp lý, dữ liệu rõ ràng. Khi đất đai được quản lý minh bạch, nguồn lực này có điều kiện được khai thác hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế những vướng mắc phát sinh từ hồ sơ, thông tin thiếu đồng bộ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc lưu trữ hồ sơ mà còn là hình thành cơ sở dữ liệu có khả năng cập nhật, kết nối và khai thác đa mục tiêu. Đây là hướng đi đang được ngành quản lý đất đai Gia Lai chú trọng.

Số hóa quy trình, nâng chất lượng phục vụ người dân

Nếu dữ liệu là nền tảng thì công nghệ là công cụ giúp khai thác và phát huy giá trị của nguồn dữ liệu đó. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cập nhật và xử lý hồ sơ, hướng tới từng bước hình thành phương thức quản trị đất đai trên môi trường số.

Một trong những nội dung được triển khai là ứng dụng hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT-iLIS. Từ năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ sử dụng phần mềm này trong các quy trình như cấp Giấy chứng nhận lần đầu, đăng ký biến động, cập nhật thông tin người sử dụng đất, lập phiếu chuyển thuế điện tử, đăng ký thửa đất và biên tập, in Giấy chứng nhận.

Việc chuẩn hóa thao tác trên hệ thống không chỉ giúp cán bộ tiếp cận thống nhất quy trình mà còn góp phần duy trì hoạt động giải quyết thủ tục hành chính trong bối cảnh các quy định mới về đăng ký đất đai được triển khai.

Song song đó, việc cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ và khai thác dữ liệu được xác định là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của Văn phòng. Theo chức năng được công bố, đơn vị có trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đất đai và thực hiện các hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực này.

Hiệu quả của quá trình đổi mới được thể hiện qua hoạt động giải quyết hồ sơ. Theo Báo Thế giới và Việt Nam, trong quý I/2026, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai đã xử lý trước và đúng hạn 68.770/69.073 hồ sơ, tương ứng 99,56%. Con số này được bài viết dẫn như một kết quả trong quá trình ứng dụng công nghệ và tối ưu hóa quy trình xử lý hồ sơ.

Ở góc độ người dân, giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở phần mềm hay cơ sở dữ liệu phía sau hệ thống. Quan trọng hơn là những thay đổi trong cách tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ, qua đó hướng tới giảm các khâu xử lý thủ công và tạo thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện thủ tục.

Cán bộ Đoàn Thanh niên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục về đất đai tại cơ sở. (Ảnh: ĐVCC)

Đặc biệt, với người dân ở khu vực nông thôn, nơi đất đai gắn trực tiếp với sản xuất và sinh kế, việc tiếp cận thông tin, hồ sơ và thủ tục đất đai thuận lợi có ý nghĩa thiết thực. Khi dữ liệu được cập nhật thống nhất, những thông tin liên quan đến thửa đất có thể được khai thác phục vụ nhiều nhu cầu quản lý và giao dịch theo quy định.

Từ nền tảng dữ liệu đất đai ngày càng được hoàn thiện, Gia Lai có thêm điều kiện để kết nối thông tin đất đai với các lĩnh vực khác, phục vụ quy hoạch, đầu tư, tài chính, thuế và quản lý phát triển kinh tế - xã hội.

Với nông nghiệp, đây cũng là tiền đề để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất, theo dõi biến động sử dụng đất và hỗ trợ định hướng phát triển sản xuất phù hợp với từng khu vực. Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và khai thác hiệu quả, đất đai không chỉ được quản lý dưới góc độ hồ sơ hành chính mà còn trở thành một nguồn dữ liệu phục vụ hoạch định và tổ chức sản xuất.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cấp hạ tầng công nghệ và tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu sẽ là những yếu tố quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất đai tại Gia Lai.

Từ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đo đạc, lập bản đồ đến quản lý và khai thác dữ liệu, Văn phòng Đăng ký đất đai đang đảm nhiệm chuỗi công việc có mối liên hệ trực tiếp với quá trình quản lý nguồn lực đất đai. Khi những dữ liệu này ngày càng đầy đủ, chính xác và được khai thác trên môi trường số, người dân và doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, trong khi cơ quan quản lý có thêm cơ sở để đưa ra quyết định dựa trên thông tin.

Qua đó, chuyển đổi số trong quản trị đất đai không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn gắn với mục tiêu xây dựng nền hành chính minh bạch, thống nhất và phục vụ tốt hơn. Với nông nghiệp, nền tảng dữ liệu đất đai được chuẩn hóa cũng mở thêm dư địa để quản lý hiệu quả nguồn lực, tổ chức lại sản xuất và hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đại và bền vững.