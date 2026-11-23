Văn phòng xanh có thể được thuê cao hơn tới 23%

Các tòa nhà văn phòng có chứng nhận xanh tại một số thị trường quốc tế đang ghi nhận mức chênh lệch giá thuê từ 6% đến 23% so với những tòa nhà tương đương không có chứng nhận. Tuy nhiên, mức chênh lệch này phụ thuộc đáng kể vào đặc điểm từng thị trường, cho thấy chứng nhận xanh ngày càng trở thành một yếu tố trong định giá bất động sản văn phòng, thay vì là yếu tố bảo đảm mức giá thuê cao hơn.

Theo Savills, kết quả nghiên cứu được thực hiện trên hơn 2.000 tòa nhà văn phòng tại các thị trường quốc tế, sử dụng mô hình định giá có kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá thuê như hạng tòa nhà, tuổi công trình, khả năng kết nối giao thông và diện tích sàn. Trong 5 thị trường được công bố mức chênh lệch, Hong Kong dẫn đầu với giá thuê tiềm năng cao hơn tới 23% đối với các tòa nhà có chứng nhận môi trường tốt. Amsterdam Zuid đứng thứ hai với mức chênh lệch 18%, tiếp đến là London City 11%, New York Midtown 7% và Chicago 6%.

Sự khác biệt giữa các thị trường cho thấy tác động của chứng nhận xanh không diễn ra đồng nhất. Điều kiện cung cầu, chính sách, quy định pháp lý cũng như nhu cầu của khách thuê có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức độ sẵn sàng trả thêm cho các công trình đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Đáng chú ý, tại những thị trường mà chứng nhận xanh đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong phân khúc văn phòng cao cấp, yếu tố này có thể đóng vai trò duy trì sức cạnh tranh và giá trị tài sản thay vì tạo ra một lợi thế riêng biệt về giá thuê.

Bà Sarah Brooks, Phó Giám đốc Savills World Research, cho biết nghiên cứu cho thấy thị trường đang ghi nhận rõ hơn giá trị của các tòa nhà được phát triển theo hướng bền vững, ngay cả khi đã loại trừ ảnh hưởng của những yếu tố khác.

Tuy nhiên, mức chênh lệch giá thuê vẫn khác biệt đáng kể giữa các thị trường, phản ánh điều kiện cung cầu, quy định pháp lý, tâm lý thị trường và môi trường chính sách tại từng địa phương.

Tại Việt Nam, số lượng công trình đạt chứng nhận xanh đang gia tăng, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các chủ đầu tư đối với tiêu chuẩn xây dựng và vận hành bền vững. Theo số liệu của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) được tổng hợp đến quý III/2026, Việt Nam có 910 công trình đạt chứng nhận xanh, với tổng diện tích sàn hơn 23,29 triệu m². Số liệu này bao gồm nhiều loại hình bất động sản, không chỉ riêng văn phòng.

Song song với xu hướng phát triển công trình xanh, các yêu cầu pháp lý về hiệu quả năng lượng cũng đang được nâng cao. Quy chuẩn QCVN 04-3:2026/BXD, có hiệu lực từ ngày 1/2/2027, quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với việc thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo một số loại công trình có tổng diện tích sàn từ 2.500 m² trở lên, trong đó có công trình văn phòng.

Các yêu cầu tập trung vào vỏ công trình, hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng và kiểm soát hiệu quả sử dụng năng lượng. Việc đáp ứng quy chuẩn không đồng nghĩa với việc công trình đạt chứng nhận xanh. Tuy nhiên, những thay đổi này cho thấy hiệu quả vận hành và sử dụng năng lượng đang ngày càng được chú trọng trong quá trình phát triển bất động sản.

Chứng nhận xanh không phải yếu tố duy nhất quyết định giá thuê

Theo ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội, chứng nhận xanh cần được nhìn nhận trong tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê văn phòng.

Đối với khách thuê, chứng nhận xanh là một lợi thế nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định việc lựa chọn văn phòng hay mức giá họ sẵn sàng chi trả. Vị trí, chất lượng tòa nhà, hiệu quả sử dụng diện tích và chi phí vận hành vẫn giữ vai trò quan trọng.

Nếu những yếu tố nền tảng này chưa đáp ứng yêu cầu, chỉ riêng chứng nhận xanh khó tạo cơ sở cho mức giá thuê cao hơn.

Ở góc độ chủ đầu tư, ông William cho rằng giá trị của công trình xanh sẽ ngày càng thể hiện ở khả năng thu hút khách thuê và duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

Theo ông, điều quan trọng là chứng nhận xanh phải phản ánh những giá trị thực tế mà tòa nhà mang lại cho người sử dụng. Một công trình tiết kiệm năng lượng, tạo môi trường làm việc chất lượng và giúp giảm chi phí vận hành sẽ có sức hút rõ rệt hơn đối với khách thuê.

Do đó, chứng nhận xanh nên được xem là công cụ ghi nhận và thúc đẩy những giá trị này, thay vì trở thành đích đến cuối cùng.

Kết quả nghiên cứu quốc tế của Savills cho thấy chứng nhận xanh có thể tạo ra lợi thế về giá thuê, nhưng mức độ tác động không đồng nhất giữa các thị trường. Tại Việt Nam, khi nguồn cung văn phòng tiếp tục phát triển và yêu cầu về chất lượng công trình ngày càng cao, khả năng kết hợp giữa tiêu chuẩn bền vững, hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách thuê sẽ ngày càng quan trọng đối với sức cạnh tranh dài hạn của các tòa nhà.