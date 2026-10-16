Văn phòng cấp ủy các cấp: đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong bối cảnh mới

Văn phòng Đảng uỷ xã Nam Lý chủ động tham mưu cấp uỷ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Chủ động tham mưu, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hoa Lư có địa bàn rộng, dân cư đông, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Đảng ủy phường tập trung thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy; chủ động nắm tình hình, chuẩn bị nội dung hội nghị, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Quyền Thế Anh, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Hoa Lư, cho biết: Văn phòng chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu chương trình công tác, chuẩn bị nội dung các hội nghị và phối hợp theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Văn phòng đã chủ trì, phối hợp tham mưu ban hành 695 văn bản, trong đó có 2 nghị quyết, 5 chỉ thị, 39 kế hoạch cùng nhiều chương trình, thông báo, công văn và văn bản khác. Nội dung tập trung vào công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng, đầu tư công và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Công tác tham mưu, phục vụ góp phần hỗ trợ Đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Đến hết quý III/2026, Đảng bộ phường Hoa Lư có 146 tổ chức cơ sở đảng, gồm 20 đảng bộ và 126 chi bộ; kết nạp 395 đảng viên mới, đạt 83,5% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 15.747.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng: doanh thu sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 3.351,8 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 9.682,5 tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu du lịch đạt 12.424 tỷ đồng, tăng 25,1%. Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được quan tâm triển khai.

9 tháng đầu năm 2026, kinh tế phường Hoa Lư có nhiều khởi sắc.

Tại phường Mỹ Lộc, yêu cầu tham mưu được đặt ra theo phương châm “đúng, trúng, kịp thời”, gắn với việc tổ chức thực hiện và kiểm tra tiến độ. Đồng chí Phạm Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Mỹ Lộc, cho biết: “Văn phòng vừa tham mưu, giúp việc cấp ủy xây dựng quy chế, chương trình công tác; chuẩn bị, thẩm định dự thảo nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, báo cáo; vừa bảo đảm hoạt động thường xuyên như: tiếp nhận, xử lý thông tin, quản lý văn thư, lưu trữ, hồ sơ đảng viên, tài chính, tài sản Đảng và điều kiện phục vụ hội nghị, sự kiện chính trị”.

Trong 9 tháng đầu năm, Văn phòng đã chủ động tham mưu, phối hợp ban hành 746 văn bản các loại. Nổi bật là Chương trình công tác năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ phường; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác tham mưu được Văn phòng Đảng uỷ phường Mỹ Lộc đặt ra theo phương châm “đúng, trúng, kịp thời”, gắn với việc tổ chức thực hiện và kiểm tra tiến độ.

Không dừng ở khâu tham mưu ban hành văn bản, Văn phòng Đảng ủy phường Mỹ Lộc hằng tháng tổng hợp danh mục nhiệm vụ trọng tâm theo nguyên tắc “6 rõ”, theo dõi đến từng cơ quan, đơn vị và kịp thời báo cáo những việc chậm tiến độ để Thường trực Đảng ủy chỉ đạo xử lý. Cách làm này góp phần củng cố tổ chức, tinh gọn quy trình, hạn chế chồng chéo và lúng túng trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới.

Đồng chí Trần Quốc Lập, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Lộc, cho biết: “Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng lên, trong khi yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng cao. Đội ngũ cán bộ Văn phòng phải đồng thời bảo đảm công việc thường xuyên, tham mưu triển khai nhiệm vụ mới và theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên”. Theo đánh giá của đồng chí Bí thư Đảng ủy, công tác văn phòng tuy thầm lặng nhưng đóng góp trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo của cấp ủy: văn bản tham mưu phải đúng chủ trương, đúng thẩm quyền, sát thực tiễn; báo cáo phải phản ánh đúng tình hình; nhiệm vụ được giao phải được theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả rõ ràng.

Những kết quả trên diễn ra cùng với việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát. Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Mỹ Lộc thu ngân sách trên địa bàn đạt 199.500 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 93 triệu đồng/người/năm; 6/7 nhóm chỉ tiêu về xã hội và 2/3 nhóm chỉ tiêu về đô thị, môi trường đã đạt kế hoạch.

Vai trò tham mưu, tổng hợp và điều phối công việc cũng được thể hiện rõ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Trong quý III/2026, Văn phòng bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời xử lý các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trên các lĩnh vực hành chính, lưu trữ, chuyển đổi số - cơ yếu, tài chính Đảng, quản trị và phục vụ.

Trong quý, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp nhận, tham mưu xử lý 8.665 văn bản điện tử, 364 văn bản giấy, 705 văn bản mật và 463 đơn thư; phát hành 704 văn bản của Tỉnh ủy, các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ công tác và 687 văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy. Đơn vị thực hiện 108 lượt sao gửi văn bản mật, theo dõi, chuyển 824 lượt văn bản có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo quy định.

Cùng với công tác văn thư, Văn phòng chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng các báo cáo về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm; chuẩn bị chương trình, lịch công tác của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phục vụ các hội nghị, cuộc làm việc và tham mưu hoàn thiện thông báo kết luận. Trong quý, Văn phòng tham mưu, thẩm định ban hành 3 chỉ thị, 6 quy định, 10 chương trình hành động, 26 kế hoạch, 21 báo cáo,…

Đáng chú ý, Văn phòng Tỉnh uỷ đã theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; tổng hợp tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại 129 xã, phường, kịp thời báo cáo các nhiệm vụ chậm tiến độ, quá hạn và những vấn đề nổi cộm, phát sinh. Đây là khâu quan trọng để kết nối thông tin từ cơ sở với cấp tỉnh, giúp cấp ủy có thêm căn cứ đánh giá tình hình, xác định trọng tâm chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề đặt ra.

Những yêu cầu về chất lượng tham mưu, điều hành càng rõ nét trong bối cảnh kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng cao. Từ công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 11,31%, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố và thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng. Kết quả này đòi hỏi tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn và theo sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; qua đó cho thấy vai trò quan trọng của công tác tham mưu, tổng hợp, đôn đốc của Văn phòng cấp ủy.

Đẩy mạnh chuyển đổi số- Nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo Quy định số 299-QĐ/TW ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư, Văn phòng Đảng ủy xã, phường là một trong ba cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, cùng với Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Khi không còn cấp huyện, nhiều nhiệm vụ được chuyển trực tiếp về cơ sở, đòi hỏi Văn phòng cấp ủy phải phát huy hơn nữa vai trò tham mưu tổng hợp, đầu mối thông tin, điều phối công việc và thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số trong nội bộ đảng bộ.

Theo đồng chí Phạm Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Mỹ Lộc, nếu như trước đây, công tác tham mưu của Văn phòng Đảng ủy thiên về “báo cáo sự vụ” thì nay đã chuyển sang “tham mưu chiến lược”. Mỗi đề xuất cần phân tích đúng bản chất vấn đề, có căn cứ, số liệu và phương án thực hiện; đồng thời từng bước hình thành kho dữ liệu tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổng hợp, phân tích thông tin. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp uỷ vững vàng về chính trị, chắc nghiệp vụ, thành thạo công nghệ và chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nội bộ.

Tại xã Nam Lý, chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng việc triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Đồng chí Vũ Ngọc Hóa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết, 35/37 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành mở tài khoản và đăng ký trên hệ thống theo dõi thủ tục hành chính của Đảng; tỷ lệ đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt 94,5%. Việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bản đi và đến được thực hiện trên môi trường điện tử, trừ văn bản mật, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính kịp thời trong trao đổi thông tin và giảm giấy tờ.

Cán bộ thôn Nhân Phúc, xã Nam Lý hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Ở cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu triển khai Kế hoạch số 04-KH/BCĐ về “Hành động 100 ngày tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình”; phối hợp triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, thúc đẩy thu, nộp đảng phí trên hệ thống mạng liên thông; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trí tuệ nhân tạo. Công tác kiểm tra an toàn thông tin đối với thiết bị công nghệ thông tin trước khi đưa vào sử dụng cũng được chú trọng.

Chuyển đổi số vì vậy không chỉ là đưa phần mềm vào quy trình xử lý công việc, mà còn đòi hỏi chuẩn hóa dữ liệu, đổi mới cách thức phối hợp, nâng cao năng lực phân tích và bảo đảm an toàn thông tin. Đây là nền tảng để Văn phòng cấp ủy nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ trong điều kiện khối lượng công việc lớn và yêu cầu xử lý ngày càng nhanh.

Thực tiễn tại Hoa Lư, Mỹ Lộc, Nam Lý và Văn phòng Tỉnh ủy cho thấy, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Văn phòng cấp ủy không chỉ bảo đảm công việc hành chính, hậu cần mà còn giữ vai trò quan trọng trong tham mưu định hướng, tổng hợp thông tin, theo dõi tiến độ và kết nối hoạt động của hệ thống chính trị. Chất lượng công tác văn phòng tác động trực tiếp đến tính chủ động, chính xác và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Đảng uỷ xã Nam Lý tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và các văn bản cụ thể hoá của tỉnh, của xã.

Thời gian tới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và khả năng phối hợp; chủ động nắm tình hình từ cơ sở; nâng cao chất lượng thẩm định văn bản, báo cáo và đề xuất chính sách; theo dõi nhiệm vụ đến cùng, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả cụ thể. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững, kỹ năng tổng hợp và năng lực làm chủ công nghệ.

Phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc tin cậy của cấp ủy, mỗi Văn phòng cần hướng tới phương thức làm việc khoa học, chủ động, chính xác và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ Nhân dân.