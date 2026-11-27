Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2026, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp ngày càng được nâng cao; phục vụ tốt nội dung các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra Thường vụ QUTƯ, các buổi làm việc của thủ trưởng Bộ Quốc phòng với ban, bộ, ngành, địa phương, với các cơ quan, đơn vị, hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng và giao ban Bộ Quốc phòng hằng tháng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan phục vụ Thường vụ QUTƯ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm nhu cầu quốc phòng; chú trọng công tác biên tập, xuất bản thông tin, tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Thực hiện tốt chức năng, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, giải mật, tu bổ phục chế tài liệu có giá trị xuống cấp; quản lý, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu hiệu quả; số hóa hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên chủ trì hội nghị.

Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định về điều chỉnh, tổ chức, biên chế của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt việc phòng, chống cháy nổ, huấn luyện quân sự. Tiếp nhận, quản lý, phát hành, chuyển giao, theo dõi văn bản đi, đến kịp thời, bí mật, an toàn, nhất là tài liệu có độ mật cao, thời gian gấp. Cùng với đó, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và Quân đội; công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Bộ Quốc phòng tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên xác định, thời gian tới, Văn phòng Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Chương trình làm việc toàn khóa của QUTƯ, Chương trình công tác của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2031. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung phục vụ Thường vụ QUTƯ, QUTƯ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quân sự, quốc phòng.

Tiếp tục triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác lưu trữ, chỉnh lý; tham mưu, triển khai các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng. Củng cố hệ thống văn kiện SSCĐ, luyện tập các nội dung theo quy định; duy trì nghiêm các chế độ công tác, sinh hoạt, học tập, trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ, bảo đảm trật tự nội vụ, vệ sinh; thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, hội thao, kiểm tra điều lệnh đội ngũ, bắn súng cho sĩ quan, QNCN.

Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết các cấp; chú trọng công tác xây dựng Đảng, duy trì nền nếp chế độ và đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; duy trì hệ số kỹ thuật xe ô tô tham gia giao thông, phục vụ kịp thời, chu đáo, bảo đảm an toàn về mọi mặt.