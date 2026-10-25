Văn nghệ sĩ sân khấu Đồng Tháp đi thực tế sáng tác tại các địa danh lịch sử, văn hóa

Văn nghệ sĩ giao lưu Đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 ở Cao Lãnh.

Theo chương trình, đoàn đến Làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè), tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống người dân địa phương; giao lưu văn nghệ với Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Mỹ Đức Tây.

Qua đó thu thập tư liệu phục vụ sáng tác tham gia cuộc thi “Đông Hòa Hiệp - miền nhớ, miền thương”, hưởng ứng Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Đoàn tìm hiểu tại Di tích Chiến thắng Ấp Bắc.

Tiếp đó, đoàn tham quan, tìm hiểu tại Khu Di tích Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú); đến dâng hương tại Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh). Đoàn còn tham quan chợ quê Tân Thuận Đông, tìm hiểu những nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, ẩm thực và đời sống của người dân vùng sông nước. Tại đây, đoàn tham gia giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 72 năm sự kiện tập kết, chuyển quân tại Cao Lãnh (29-10-1954 - 29-10-2026).

Ngày 25-10, đoàn tiếp tục hành trình tại Làng hoa Sa Đéc, tìm hiểu hoạt động sản xuất, đời sống của người dân làng nghề, tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Sau đó, đoàn đến Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam, giao lưu với các nghệ nhân Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Phương Nam.

Giao lưu với Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Mỹ Đức Tây.

Nghệ sĩ Ưu tú Hải Yến, Phân hội trưởng Phân hội Sân khấu tỉnh Đồng Tháp cho biết: Chuyến đi là dịp để các văn nghệ sĩ sân khấu tiếp cận những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, tìm hiểu đời sống lao động, sản xuất và sự phát triển của địa phương.

Thông qua các hoạt động tham quan, giao lưu, trao đổi chuyên môn, hội viên có thêm tư liệu, chất liệu thực tế để sáng tạo những tác phẩm sân khấu mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Văn nghệ sĩ tại Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh).

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật năm 2026 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, Hội khuyến khích hội viên đổi mới tư duy sáng tạo, khai thác những đề tài gắn với thực tiễn đời sống, phát huy thế mạnh của từng tác giả, hướng đến những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Đồng Tháp.