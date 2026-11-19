Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo, đưa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến gần hơn với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội nhân “Ngày Văn hóa Việt Nam”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội cùng đông đảo cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ quân đội qua các thời kỳ.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội cùng đông đảo cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những giá trị văn hóa được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thử thách, giữ vững độc lập, chủ quyền và bản sắc văn hóa.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Đại tướng khẳng định, văn hóa, văn học nghệ thuật luôn gắn bó mật thiết với vận mệnh dân tộc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, cổ vũ ý chí chiến đấu và khát vọng độc lập, tự do.

Trong dòng chảy đó, văn học nghệ thuật Quân đội có những đóng góp đặc sắc. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, nhiều văn nghệ sĩ đã tự nguyện đến với bộ đội, có mặt trên các chiến trường, cùng chia sẻ gian khổ, hiểm nguy với người chiến sĩ. Từ thực tiễn chiến đấu và tình quân dân sâu nặng, nhiều tác phẩm ra đời, khắc họa hình ảnh người lính, tình đồng chí, đồng đội, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng hòa bình.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sau ngày đất nước thống nhất, bước vào công cuộc đổi mới, các thế hệ văn nghệ sĩ Quân đội tiếp tục đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tác phẩm phản ánh sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, những chiến công, thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tại các địa bàn biên giới, hải đảo xa xôi, hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn góp phần cải thiện đời sống tinh thần, tiếp thêm nghị lực để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi tuyến đầu.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với các thế hệ văn nghệ sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; ghi nhận đóng góp của những người từng trưởng thành trong môi trường Quân đội và các nghệ sĩ ngoài Quân đội dành tâm huyết sáng tác về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng.

Nhìn lại chặng đường 80 năm của nền văn hóa cách mạng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, khái quát những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của văn hóa, văn nghệ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vị trí của văn học nghệ thuật Quân đội.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, hình tượng người lính luôn là một trong những hình tượng trung tâm của văn học nghệ thuật Việt Nam. Trong chiến tranh cũng như hòa bình, hình ảnh người chiến sĩ gắn với hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, văn hóa, văn nghệ đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng. Đường lối “văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa” được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, tạo định hướng cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong thời kỳ đầu của chính quyền cách mạng.

Đặc biệt, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc ngày 24/11/1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu từ 3 miền đất nước, đặt nền móng quan trọng cho việc xây dựng nền văn hóa mới. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm hội họa năm 1951: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” trở thành phương châm hành động, hun đúc trách nhiệm xã hội và tinh thần dấn thân của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều tác phẩm như “Đôi mắt” của Nam Cao, “Đất nước đứng lên” của Nguyên Ngọc, “Việt Bắc” của Tố Hữu, “Đồng chí” của Chính Hữu, “Tây Tiến” của Quang Dũng... đã góp phần khắc họa cuộc sống chiến đấu, hình tượng người chiến sĩ và tinh thần yêu nước.

Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, đội ngũ văn nghệ sĩ Quân đội ngày càng trưởng thành, từng bước hình thành hệ sinh thái văn hóa, văn nghệ tương đối đồng bộ, từ báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, điện ảnh đến các loại hình nghệ thuật, cơ sở đào tạo và hoạt động văn nghệ quần chúng. Một trong những bài học quan trọng là sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trong xây dựng môi trường thuận lợi để văn nghệ sĩ phát huy tài năng, sức sáng tạo.

Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Quân đội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại diện cho thế hệ văn nghệ sĩ Quân đội trưởng thành trong thời kỳ mới, Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú, Đại tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, chia sẻ về trách nhiệm của người nghệ sĩ trước lịch sử, công chúng và hình tượng người lính.

Theo Đại tá Đặng Thái Huyền, môi trường Quân đội không chỉ rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỷ luật mà còn hun đúc lý tưởng, tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với đất nước. Mỗi tác phẩm điện ảnh về chiến tranh cách mạng cần giúp khán giả hiểu được con người phía sau hình tượng người lính, những ước mơ, tình cảm, gia đình và những điều còn dang dở mà họ đã gác lại để lên đường chiến đấu.

Từ trải nghiệm thực hiện phim “Mưa đỏ”, Đại tá Đặng Thái Huyền mong muốn các dự án phim về lịch sử, chiến tranh cách mạng tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện sản xuất và phổ biến rộng rãi đến công chúng, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ cha anh.

Đại tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân phát biểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại diện thế hệ nghệ sĩ trẻ, Thượng úy Đỗ Thị Thanh Hoa, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cho rằng tình yêu nghệ thuật đưa người nghệ sĩ đến với nghề, còn môi trường Quân đội giúp nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm và sứ mệnh của người chiến sĩ-nghệ sĩ. Chị đề xuất tạo thêm điều kiện để nghệ sĩ trẻ được đào tạo chuyên sâu, trải nghiệm thực tế tại đơn vị, giao lưu quốc tế và gắn bó với đời sống bộ đội, từ đó sáng tạo những tác phẩm chất lượng, phản ánh chân thực hình ảnh người chiến sĩ hôm nay.

Đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Quân đội trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội, đồng thời đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa, con người trong sự nghiệp phát triển đất nước; yêu cầu phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển.

Theo Đại tướng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và những biến đổi về phương thức tác chiến đang làm thay đổi sâu sắc tính chất, đặc điểm của chiến tranh hiện đại. Trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, con người luôn giữ vai trò quyết định. Vì vậy, cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, cần đặc biệt coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức của người quân nhân. Văn hóa, văn học nghệ thuật có trách nhiệm đồng hành, góp phần thực hiện những yêu cầu đó.

Tiết mục biểu diễn dân ca và nhạc cổ truyền của các nghệ sĩ Quân đội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Để phát huy vai trò của văn học nghệ thuật Quân đội trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn học nghệ thuật cách mạng, giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, gắn bó sâu sắc với đời sống bộ đội và nhân dân. Văn nghệ sĩ cần đi sâu khám phá, phản ánh chân thực, sinh động những chuyển biến của đất nước, Quân đội và vẻ đẹp con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; chú trọng khắc họa ý chí, bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết của các đơn vị, tinh thần tận tụy trong nghiên cứu khoa học, cải tiến, sản xuất vũ khí, trang bị và quá trình rèn luyện, trưởng thành của người chiến sĩ.

Thứ hai, chủ động tiếp cận thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức hoạt động văn học nghệ thuật. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện truyền thông mới mở ra nhiều khả năng sáng tạo, phổ biến và tiếp nhận tác phẩm. Văn học nghệ thuật Quân đội cần tận dụng những thành tựu này để nâng cao khả năng tiếp cận công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, đổi mới phương thức không thể thay thế yêu cầu về chất lượng tư tưởng và nghệ thuật; công nghệ phải trở thành công cụ hỗ trợ sáng tạo, góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Thứ ba, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phát huy tài năng và sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đại tướng mong muốn các thế hệ văn nghệ sĩ, nhất là những gương mặt trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống, tích lũy vốn sống, nâng cao trình độ chuyên môn, mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo, có thêm những tác phẩm phản ánh sâu sắc đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng (đứng giữa) trò chuyện cùng các nghệ sĩ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa; nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong toàn quân. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện và trọng dụng nhân tài; tạo điều kiện để văn nghệ sĩ đi sâu vào thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, nhất là những nhiệm vụ mới, lĩnh vực khó, địa bàn trọng yếu.

Cùng với đó, cần đổi mới cơ chế đầu tư, tổ chức sáng tác, phổ biến tác phẩm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực chất; phát huy vai trò của các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo và thiết chế văn hóa trong Quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tổ chức các hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa chính đáng của cán bộ, chiến sĩ.

Khẳng định niềm tin vào đội ngũ văn nghệ sĩ Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ văn nghệ sĩ Quân đội cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ cách mạng, của lòng yêu nghề và trách nhiệm đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, gắn bó thực tiễn, lao động sáng tạo nghiêm túc, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển văn hóa và sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”.

Tiếp nối truyền thống 80 năm văn hóa cách mạng, văn nghệ sĩ Quân đội hôm nay đứng trước yêu cầu vừa kế thừa những giá trị đã được hun đúc qua các thế hệ, vừa không ngừng đổi mới tư duy và phương thức sáng tạo. Bằng tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm, mỗi tác phẩm không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần bộ đội mà còn góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, lưu giữ ký ức dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước và lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.