Các nhà thơ tham dự giao lưu

Chương trình đã giới thiệu 3 tập thơ mới của các tác giả: Phú Đại Tiềm với tuyển tập Thiện tâm;Dương ThànhThái với tập thơ Gió đã chuyển mùa và Nguyễn Thị Phương Liên với tập thơ Lục bátSen đồng nội. Mỗi tácphẩm mang một sắc thái riêng, mở ra những cung bậc cảm xúc và trải nghiệmkhác nhau, nhưng đều gặp gỡở tình yêu cuộc sống, quê hương và con người.

Không gian buổi ra mắt

Phát biểu tại buổi giao lưu, nhà thơ Trần Ngọc Trác, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, đánh giá cao sức sáng tạo của 3 tác giả. Theo ông, dù mỗi người có phong cách và dấu ấn nghệ thuật riêng, cả 3 đều thể hiện nguồn cảm hứng dồi dào, sự tìm tòi, đổi mới trong từng ý thơ, câu chữ. Đặc biệt, dù đều ở độ tuổi xưa nay hiếm, các nhà thơ vẫn giữ vẹn ngọn lửa đam mê, không ngừng làm mới cảm xúc và tư duy nghệ thuật, tiếp tục đóng góp cho đời sống văn học, nghệ thuật địa phương.

Nhà thơ Trần Ngọc Trác, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Trong không gian giao lưu thơ ca gần gũi, ấm áp, những bài thơ tâm đắc được các tác giả và bạn thơ ngâm đọc, chia sẻ, tạo nên sự kết nối giữa người sáng tác và người thưởng thức. Qua từng vần thơ, người nghe có dịp khám phá thế giới nội tâm của tác giả, đồng thời tìm thấy những tình cảm, hoài niệm và rung động chung trong tâm hồn.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng 3 nhà thơ đưa tác phẩm đến bạn đọc

Hoạt động giao lưu, giới thiệu tác phẩm mới đã góp phần tạo không gian kết nối, sẻ chia và lan tỏa tình yêu thi ca. Qua đó, các văn nghệ sĩ có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cảm hứng sáng tác, tiếp thêm động lực để cùng nuôi dưỡng niềm đam mê và sáng tạo nghệ thuật.