Văn nghệ sĩ Đồng Tháp đi thực tế sáng tác từ vùng biển đến biên giới

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Chuyến đi có 25 hội viên Phân hội Văn học và Ban Lý luận phê bình thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong những hoạt động chuyên môn của Hội trong năm 2026, hướng đến nâng cao chất lượng sáng tác, khuyến khích văn nghệ sĩ gắn bó với thực tiễn đời sống.

Trong ngày 16-10, Đoàn đến vùng đất Gò Công, tìm hiểu không gian văn hóa, nếp sống và những giá trị lịch sử gắn với quá trình hình thành, phát triển của địa phương. Tại biển Tân Thành, các văn nghệ sĩ tìm hiểu đời sống cư dân ven biển, nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản và những sinh kế đặc trưng của vùng đất này.

Văn nghệ sĩ Đồng Tháp tại cột mốc biên giới quốc gia số 232(2), cửa khẩu Dinh Bà.

Đoàn cũng có chương trình tham quan Di tích Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, tìm hiểu về chiến công lịch sử của dân tộc, qua đó gợi mở những đề tài sáng tác gắn với truyền thống yêu nước và chiều sâu văn hóa, lịch sử quê hương.

Ngày 17-10, Đoàn đến khu vực biên giới Tân Hộ Cơ và Thường Phước. Tại đây, các văn nghệ sĩ có dịp tìm hiểu hoạt động của lực lượng biên phòng, đời sống cư dân và những đổi thay ở vùng biên giới. Đặc biệt, hình ảnh người lính biên phòng, tình quân dân, những câu chuyện về lịch sử cách mạng và cuộc sống thường ngày của người dân được xác định là những chất liệu quan trọng cho sáng tác văn học.

Đoàn đến thăm và tìm hiểu hoạt động của lực lượng biên phòng tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Tiểu.

Theo chương trình thực tế, ngày 18-10, Đoàn sẽ đến Lai Vung tìm hiểu nghề làm nem truyền thống, gặp gỡ các cơ sở sản xuất để ghi nhận những câu chuyện về nghề, về con người và sinh kế địa phương. Tiếp đó, Đoàn đến Sa Đéc tìm hiểu không gian văn hóa, cảnh quan, đời sống người dân và trải nghiệm hành trình trên sông Tiền.

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Chuyến đi lần này văn nghệ sĩ có hành trình dọc sông Tiền, bắt đầu từ vùng biển đến biên giới và các làng nghề truyền thống. Mỗi điểm đến đều mở ra những đề tài sáng tác mới cho văn nghệ sĩ Đồng Tháp trong thời gian tới”.

Di tích Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, một trong những điểm đến của văn nghệ sĩ Đồng Tháp trong chuyến đi.

Sau chuyến đi, Hội sẽ tổng hợp và tuyển chọn tác phẩm của các hội viên để phục vụ hoạt động chuyên môn, giới thiệu trên các ấn phẩm văn nghệ và phương tiện thông tin đại chúng, góp phần quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp con người Đồng Tháp.