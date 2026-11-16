Văn nghệ quần chúng: Nét đẹp văn hóa ở Vân Du

Tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Mường, xã Vân Du.

Vào các buổi chiều muộn, nhà văn hóa thôn Phố Cát luôn nhộn nhịp tiếng nói, cười của người dân đến tập luyện thể thao và các tiết mục văn nghệ. Bà Lê Thị Hường, bí thư chi bộ thôn, cho biết: Thôn hiện có 5 đội VNQC, thu hút đông đảo người dân có niềm say mê, yêu thích ca hát, múa tham gia. Để các đội văn nghệ hoạt động có hiệu quả, ban công tác mặt trận thôn đã huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa và quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, mua sắm các trang thiết bị như loa đài, bàn ghế để các đội văn nghệ có nơi tập luyện, biểu diễn. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, tạo không gian vui chơi lành mạnh, tăng tình đoàn kết trong Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Ở thôn Thành Công, câu lạc bộ (CLB) văn nghệ của người Mường luôn là “hạt nhân” trong việc lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Ông Quách Minh Hưng, trưởng thôn, cho biết: Với đặc thù là thôn có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, nên nơi đây còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, nhất là đánh cồng chiêng, các làn điệu dân ca, dân vũ. Tuy nhiên, những giá trị văn hóa ấy cũng không tránh khỏi nguy cơ mai một bởi giao thoa văn hóa. Từ thực tế đó, thôn đã vận động những người Mường am hiểu và có niềm say mê gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình để thành lập CLB văn nghệ. Dù ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng hằng ngày các thành viên đều tích cực tập luyện cách đánh cồng chiêng, các làn điệu dân ca, dân vũ để phục vụ cho thôn, xã, nhân dịp lễ, tết và tham gia các hội thi, hội diễn VNQC các cấp tổ chức. Không chỉ vậy, các thành viên còn tích cực truyền dạy lại cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường và làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.

Thực tế trên cho thấy, hoạt động văn hóa, VNQC đã, đang khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn xã Vân Du. Ông Bùi Văn Thuần, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Vân Du, cho biết: Để thúc đẩy phong trào VNQC ngày càng phát triển, xã đã khuyến khích người dân thành lập các CLB, đội văn nghệ và duy trì hoạt động hiệu quả. Đến nay, xã đã thành lập 1 CLB văn nghệ dân gian, 5 CLB văn nghệ truyền thống của dân tộc Mường, các thôn đều có đội VNQC, không chỉ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật của quần chúng Nhân dân, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống của địa phương.

Để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB, đội văn nghệ, hằng năm xã tổ chức hội thi, hội diễn để các CLB, đội văn nghệ có điều kiện tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho Nhân dân. Quan tâm hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà văn hóa thôn, khuyến khích các thôn mua sắm nhạc cụ, trang phục biểu diễn để các CLB, đội văn nghệ có nơi tập luyện, biểu diễn. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các nghệ nhân, người có uy tín, hạt nhân văn nghệ của đồng bào dân tộc Mường nhằm nâng cao năng lực truyền bá, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Từ sự nỗ lực của người dân, các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, VNQC ở xã Vân Du ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo “đòn bẩy” để thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương.