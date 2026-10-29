Văn nghệ quần chúng - Gắn kết cộng đồng

Xã Mường Bú hiện có 29 đội văn nghệ quần chúng với 226 thành viên và 3 câu lạc bộ (CLB) dân ca, dân vũ. Các đội văn nghệ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tập hợp những người có chung niềm đam mê ca hát, múa và mong muốn đóng góp cho phong trào tại địa phương. Mỗi đội văn nghệ xây dựng những tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Đội văn nghệ bản Ta Mo luyện tập.

Vào mỗi buổi tối, các thành viên đội văn nghệ bản Ta Mo lại cùng nhau luyện tập, chuẩn bị các tiết mục biểu diễn. Qua hoạt động luyện tập và biểu diễn, các thành viên có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Chị Quàng Thị Ón, Đội trưởng đội văn nghệ bản Ta Mo, cho biết: Đội được thành lập năm 2016, hiện có 7 thành viên, duy trì luyện tập 3 buổi mỗi tuần. Vào dịp lễ, Tết hoặc trước các chương trình giao lưu văn nghệ, đội tăng thời gian tập luyện để chuẩn bị chu đáo cho các tiết mục. Nội dung biểu diễn được lựa chọn phù hợp với từng chương trình, chú trọng những bài hát, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Tiết mục múa Thái của đội văn nghệ bản Búng Diến.

Tại bản Búng Diến, đội văn nghệ quần chúng duy trì hoạt động luyện tập, giao lưu và biểu diễn, góp phần tạo không khí vui tươi trong cộng đồng, gìn giữ các bài hát, điệu múa truyền thống và khơi dậy ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Chị Lù Thị My, thành viên đội văn nghệ bản Búng Diến, chia sẻ: Tham gia đội văn nghệ, tôi có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sống. Những buổi tập luyện, biểu diễn giúp mọi người vui vẻ, giải tỏa mệt mỏi sau giờ lao động, có thêm động lực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiết mục múa Thái của đội văn nghệ bản Búng Diến, xã Mường Bú.

Hằng năm, mỗi đội văn nghệ bản, tiểu khu được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Nguồn kinh phí này được dùng để mua sắm trang phục, đạo cụ, bổ sung thiết bị phục vụ hoạt động của đội văn nghệ. Cùng với đó, các đội văn nghệ còn chủ động vận động thành viên tự nguyện đóng góp kinh phí, mua sắm vật dụng cần thiết, góp phần duy trì hoạt động thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng.

Tiết mục múa "Vui ngày hội" của đội văn nghệ bản Ta Mo.

Ông Lò Văn Minh, Trưởng phòng Văn hóa xã Mường Bú, thông tin: Xã khuyến khích phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn, hướng dẫn chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tạo điều kiện về địa điểm tập luyện tại nhà văn hóa các bản, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, giúp các đội văn nghệ duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao chất lượng biểu diễn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đội văn nghệ bản Búng Diến, xã Mường Bú luyện tập tại nhà văn hóa.

Phát huy hiệu quả hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng đang góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân xã Mường Bú, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.