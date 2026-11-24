Các câu lạc bộ thuộc Chi hội Âm nhạc và Biểu diễn tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình văn nghệ với chủ đề “Tự hào văn hóa Việt Nam”

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các câu lạc bộ trực thuộc Chi hội Âm nhạc và Biểu diễn tỉnh, mang đến nhiều tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân với những giai điệu ca ngợi quê hương, đất nước và con người Việt Nam

Thông qua những lời ca, điệu múa, các câu lạc bộ đã góp phần giới thiệu vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối những người yêu âm nhạc, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Các tiết mục cũng mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, góp thêm sắc màu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Chương trình là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp thêm không khí vui tươi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Chương trình là dịp để các hội viên, nghệ sĩ không chuyên và những người yêu văn nghệ thể hiện năng khiếu, niềm đam mê, đồng thời phát huy vai trò của phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong đời sống cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về những giá trị truyền thống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tạo không khí vui tươi cho người dân và du khách khi đến Đà Lạt trong những ngày hướng về Festival Hoa.