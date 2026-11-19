Cảnh báo nguy cơ, trang bị kỹ năng ứng xử

Không gian mạng mang lại nhiều tiện ích trong học tập, giao tiếp và giải trí, song cũng tiềm ẩn nguy cơ khi thanh thiếu niên thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và xử lý bất đồng. Vụ án giết người xảy ra tại Ấp 5, xã Tân Lộc vào tháng 5/2026, khiến nam thanh niên 17 tuổi tử vong, bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, là lời cảnh báo về hậu quả của những hành vi thiếu kiềm chế. Đằng sau vụ việc là vấn đề đáng quan tâm: một bộ phận thanh thiếu niên chưa đủ khả năng kiểm soát hành vi, giải quyết xung đột và chịu trách nhiệm với lời nói, hành động trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, bắt nạt trực tuyến, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, phát tán thông tin cá nhân, lừa đảo và dụ dỗ trẻ em vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thực tế này đòi hỏi nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro và ứng xử có trách nhiệm cho học sinh, chủ động ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Cán bộ Công an tỉnh Cà Mau tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn học sinh ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Cùng với triển khai các quy định về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an tỉnh chú trọng tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số. Nội dung được quán triệt đến các đơn vị trong hệ thống chính trị và UBND các xã, phường, tập trung vào chuẩn mực ứng xử, nhận diện hành vi vi phạm, nội dung độc hại, nguy cơ bị xâm hại và bắt nạt trực tuyến. Học sinh được hướng dẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm; đồng thời, trách nhiệm phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong bảo vệ trẻ em trên mạng được nhấn mạnh.

Thời gian qua, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã, phường phối hợp với các trường học triển khai nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp, tập trung vào các tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Công an tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị quán triệt Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đến cán bộ, công chức, viên chức.

Mới đây, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tại Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm (Phường Lý Văn Lâm). Cán bộ Công an phân tích nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của bạo lực học đường; giúp học sinh nhận diện các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, đe dọa, hành hung bạn bè và bắt nạt qua mạng xã hội.

Học sinh được hướng dẫn cách kiểm soát cảm xúc, tôn trọng sự khác biệt, không cổ xúy hoặc tiếp tay cho hành vi bạo lực; giải quyết bất đồng bằng thái độ bình tĩnh, tránh để mâu thuẫn trên mạng biến thành xung đột ngoài đời.

Thượng tá Nguyễn Trường Sang, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, cho biết: “Công tác tuyên truyền nhằm giúp học sinh không chỉ hiểu pháp luật mà còn hình thành thói quen ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên không gian mạng. Bên cạnh phổ biến quy định pháp luật, lực lượng Công an chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn, giúp phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường học đường an toàn”.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Cà Mau) tuyên truyền văn hoá ứng xử trên không gian mạng và phòng, chống bạo lực học đường tại Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm.

Vừa qua, Công an phường Tân Thành tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THCS Tân Thành với hơn 1 ngàn học sinh và giáo viên tham dự. Nội dung tập trung nhận diện hành vi bắt nạt, xúc phạm, cô lập, xâm hại người khác trực tiếp và trên không gian mạng; hướng dẫn kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ông Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, chia sẻ, những buổi tuyên truyền trực tiếp của lực lượng Công an giúp giáo viên và học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật từ những tình huống thực tế, nhận diện rõ hơn nguy cơ và hậu quả của bạo lực học đường, những hành vi thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an và gia đình trong quản lý, giáo dục, định hướng học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.

Tại địa bàn xa trung tâm, Công an Xã Phan Ngọc Hiển cũng phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Viên An Đông tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và kỹ năng sử dụng mạng an toàn.

Hình thành thói quen ứng xử văn minh

Những kiến thức được trang bị qua các buổi tuyên truyền cần được chuyển hoá thành hành động cụ thể trong đời sống. Em Ngô Mộng Hảo, học sinh Trường THCS - THPT Quách Văn Phẩm (Xã Quách Phẩm), chia sẻ: “Em hiểu khi sử dụng mạng xã hội cần suy nghĩ kỹ trước khi bình luận, chia sẻ thông tin; không vì nóng giận mà xúc phạm hay thách thức người khác. Khi xảy ra mâu thuẫn, chúng em cần bình tĩnh, không hùa theo đám đông và báo với thầy cô, cha mẹ khi gặp tình huống không an toàn”.

Cán bộ Công an phường Tân Thành phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Xây dựng văn hoá ứng xử trên không gian mạng trong học đường đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, nhà trường, gia đình và xã hội. Nhà trường cần chú trọng giáo dục kỹ năng số, đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; phụ huynh cần quan tâm, định hướng con em sử dụng mạng xã hội an toàn; mỗi học sinh phải tự chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình.

Cán bộ Công an Xã Phan Ngọc Hiên lan toả thông điệp “Không một mình - Kết nối không tổn thương” tại trường Tiểu học và THCS Viên An Đông.

Đừng để 1 bình luận thiếu suy nghĩ, 1 lần chia sẻ thông tin sai lệch hay phút nóng giận khơi nguồn mâu thuẫn và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Biết cân nhắc trước khi phát ngôn, bình tĩnh khi xảy ra bất đồng, không a dua theo đám đông và không đẩy mâu thuẫn trên mạng thành xung đột ngoài đời là cách mỗi học sinh bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Văn hoá ứng xử trên không gian mạng được hình thành từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người, bắt đầu từ những hành động nhỏ để giữ gìn môi trường mạng lành mạnh, xây dựng trường học an toàn, thân thiện./.