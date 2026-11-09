Văn Miếu trở thành không gian âm nhạc giao hưởng kết nối cộng đồng

Không gian Văn Miếu trở thành sân khấu âm nhạc giao hưởng ngoài trời

Giữa không gian cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, những giai điệu giao hưởng vang lên, tạo nên điểm nhấn nghệ thuật giữa lòng Thủ đô. Không chỉ dừng lại ở một buổi biểu diễn, chương trình còn thu hút sự chú ý của người dân và du khách, nhiều người dừng chân theo dõi, chụp ảnh và hòa mình vào không khí âm nhạc.

Chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam (VYO) tổ chức, là cuộc hẹn cuối cùng trong năm 2026 của chuỗi “[một cuộc chơi][cùng nhau]”, đồng thời là lần tổ chức ngoài trời duy nhất của chuỗi. Sự kiện quy tụ hơn 70 thành viên VYO, các thành viên Dàn dây Pé Tí, các dàn hợp xướng đến từ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS và Galileo School, cùng hơn 50 người chơi nhạc từ cộng đồng. Nhạc trưởng Phan Đỗ Phúc đảm nhiệm vai trò chỉ huy chương trình.

Nhạc trưởng Phan Đỗ Phúc điều phối Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam biểu diễn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Danh sách tác phẩm được lựa chọn mang đến nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Mở đầu là Reo vang bình minh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tiếp nối bởi Fanfare của Michel Corrette và hai trích đoạn Soldier Ants, Kangaroos trong tổ khúc Creatures Suite của Peter Martin.

Khán giả còn được thưởng thức loạt tác phẩm của nhà soạn nhạc Leroy Anderson gồm Fiddle-Faddle, Blue Tango, The Syncopated Clock và Sleigh Ride, trước khi đến với In a Persian Market của Albert W. Ketèlbey.

Sự đan xen giữa các tác phẩm nước ngoài và âm nhạc Việt Nam tạo nên một hành trình thưởng thức đa dạng, từ những giai điệu rộn ràng, dí dỏm đến các thanh âm giàu màu sắc.

Sức hấp dẫn của chương trình còn đến từ sự phối hợp giữa nhiều nhóm nhạc cụ và hình thức biểu diễn. Các nhạc cụ thuộc dàn nhạc giao hưởng, từ bộ dây, bộ hơi đến bộ gõ, cùng hòa quyện, tạo nên tổng thể âm thanh nhiều lớp.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nhóm hợp xướng và Dàn dây Pé Tí góp phần làm phong phú thêm màu sắc của từng tiết mục.

Các thành viên dàn nhạc giao hưởng phối hợp biểu diễn, tạo nên những thanh âm hòa quyện và giàu màu sắc

Nhạc cụ bộ gõ góp phần tạo điểm nhấn, làm phong phú thêm sắc thái âm thanh của chương trình

Không gian biểu diễn ngoài trời cũng tạo điều kiện để âm nhạc đến gần hơn với những người vốn không có thói quen thưởng thức giao hưởng. Nhiều người dân, du khách dừng lại theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc của chương trình.

Với một số người, đây là dịp tình cờ được tiếp cận với loại hình âm nhạc vốn thường gắn với những khán phòng chuyên biệt.

Khán giả ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn của dàn nhạc trong không gian ngoài trời

Đông đảo người dân, du khách dừng chân theo dõi và thưởng thức chương trình

“Thông thường, tôi ít có dịp được nghe nhạc giao hưởng trong một không gian mở như thế này. Tôi thấy thú vị khi các nhạc cụ kết hợp với nhau, vừa có âm thanh đặc biệt, vừa tạo nên một khung cảnh rất khác giữa Văn Miếu. Chương trình khiến tôi muốn dừng lại nghe lâu hơn, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng.”, chị Thanh Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tiết mục Hát dưới trời Hà Nội của nhạc sĩ Phạm Tuyên, qua phần chuyển soạn của Alexander Oon. Thay vì chỉ lắng nghe, khán giả được mời cùng hòa giọng với dàn nhạc và các nhóm hợp xướng.

Những giọng hát từ người biểu diễn đến người tham dự cùng vang lên trong giai điệu ca ngợi Hà Nội, tạo nên khoảnh khắc kết nối giữa các thành viên chương trình và công chúng.

Khi ấy, ranh giới giữa người biểu diễn và người thưởng thức dường như được thu hẹp, để âm nhạc trở thành trải nghiệm chung của tất cả mọi người có mặt.

Các thành viên dàn hợp xướng cùng dàn nhạc hòa giọng trong tiết mục Hát dưới trời Hà Nội, tạo nên điểm nhấn kết nối giữa người biểu diễn và khán giả

Đây cũng là tinh thần mà chuỗi “[một cuộc chơi][cùng nhau]” hướng tới: mở ra cơ hội để bất kỳ ai, dù không biết chơi nhạc cụ hay chưa từng tham gia biểu diễn, đều có thể trở thành một phần của chương trình bằng tình yêu âm nhạc và sự sẵn sàng kết nối.

Từ những khán phòng chuyên biệt đến các không gian công cộng, những chương trình như “[một cuộc chơi][cùng nhau]” đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận âm nhạc giao hưởng cho công chúng.