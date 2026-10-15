Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Từ 'Sử đá lưu danh' đến mạch sống kế thừa giữa lòng di sản

Tạc ký ức khoa bảng vào thớ đá mộc

82 bia Tiến sĩ thực thể ngoài sân vườn Văn Miếu - Quốc Tử Giám là chứng nhân lịch sử cho khát vọng tôn vinh hiền tài của cha ông

Nhìn lại lịch sử khoa bảng Việt Nam thời phong kiến, trước khi những tấm bia đá đầu tiên xuất hiện, tên tuổi các nhà khoa bảng chủ yếu được ghi chép trong sách “Đăng khoa lục”. Dù mang giá trị lưu trữ quan trọng, hình thức ghi chép trên giấy lại rất dễ hư hỏng, mai một theo thời gian do thiên tai và biến động lịch sử.

Đến năm 1484, dưới triều vua Lê Thánh Tông, một quyết định mang tầm nhìn chiến lược đã ra đời: khởi dựng bia Tiến sĩ tại Văn Miếu. Việc khắc tên sĩ tử đỗ đạt lên đá không đơn thuần là một hình thức vinh danh, mà là giải pháp “vĩnh cửu hóa” ký ức dân tộc. Những bản khắc văn bia sâu vào thớ đá mộc mạc đã biến lịch sử từ những trang sách mong manh trở thành một pho “sử đá” bền vững cùng thời gian, bảo tồn trọn vẹn thông tin về các bậc hiền tài qua nhiều thế hệ.

Đánh thức di sản bằng nghệ thuật và công nghệ

Nếu hệ thống bia đá ngoài sân là những hiện vật trầm mặc, thì không gian trưng bày bên trong lại là nơi di sản được “đánh thức” sinh động thông qua sự hợp tác chuyên môn giữa Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các chuyên gia tại Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Nội dung được triển khai mạch lạc qua 4 chủ đề chính: từ diện mạo giáo dục Nho học, chủ trương tuyển chọn - trọng dụng nhân tài, cho đến chân dung các danh nhân tiêu biểu.

Không gian trưng bày bên trong triển lãm

Tại đây, truyền thống và hiện đại giao hòa khi những bản thác cổ được hồi sinh bằng công nghệ ánh sáng và trình chiếu số. Khách tham quan không chỉ khám phá giá trị tư liệu của văn bia, mà còn nhận diện mỗi tấm bia Tiến sĩ thực sự là một tác phẩm nghệ thuật chạm khắc đá tinh xảo.

Du khách hứng thú tìm hiểu về từng nét hoa văn sống được tái hiện

Song hành với hình thức trưng bày truyền thống, các giải pháp công nghệ số đã làm mới cách kể chuyện di sản. Thay vì tiếp nhận thông tin thụ động, du khách có thể tự tay tương tác và tra cứu về nội dung được khắc trên văn bia, trải nghiệm khám phá hình ảnh sinh động được tái hiện bằng công nghệ ánh sáng.

Du khách chủ động khám phá di sản thông qua công nghệ trình chiếu ánh sáng

Nối dài mạch nguồn đạo học giữa lòng di sản

Không đứng độc lập như một mảnh ghép riêng lẻ, “Sử đá lưu danh” được kết nối chặt chẽ với khuôn viên Văn Miếu. Sự xâu chuỗi nội dung này tạo nên một chỉnh thể di sản thống nhất tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện: từ nơi khởi nguồn tri thức, quá trình rèn luyện sĩ tử, cho đến điểm tựa vinh danh trên bia đá.

Trưng bày không chỉ tái hiện hành trình gian nan để nhân tài được thử thách và tôn vinh, mà quan trọng hơn, còn gửi đi một thông điệp xuyên thời gian: truyền thống hiếu học và tinh thần trọng hiền tài chính là mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng sức sống văn hóa dân tộc.

Trực tiếp trải nghiệm không gian này, chị Hải Như (TP HCM) (ảnh trên) chia sẻ: “Cách kết hợp hệ thống chiếu sáng LED và các video minh họa giúp mình thấy vô cùng hứng thú và dễ theo dõi hơn hẳn. Việc tìm kiếm nội dung rất nhanh chóng, thao tác đơn giản, giúp mình dễ dàng hệ thống lại toàn bộ thông tin lịch sử một cách mạch lạc.”

Thông qua tinh thần chạm vào lịch sử, khám phá di sản, “Sử đá lưu danh” đã thành công chuyển hóa những tư liệu tưởng như khô khan thành nguồn năng lượng truyền cảm hứng. Từ những nét mực trên trang sách đến những dòng chữ khắc sâu trong đá, bài học đạo học ngàn năm vượt qua ranh giới quá khứ để trở thành mạch sống kế thừa - tiếp tục soi sáng, bồi đắp nhân cách và định hướng trách nhiệm cống hiến cho thế hệ hôm nay.