Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Sức sống mới từ công nghệ
Phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại không chỉ là gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua hàng nghìn năm, mà còn là tìm những cách thức mới để di sản đến gần hơn với công chúng. Tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bộ phim 3D Mapping “Vun đắp hiền tài” vừa được ra mắt, tiếp tục mở ra một cách kể mới về truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-mieu-quoc-tu-giam-suc-song-moi-tu-cong-nghe-421343.htm