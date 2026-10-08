Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Sức sống mới từ công nghệ

Họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/10 tại Hà Nội có sự tham dự của nhiều đại diện cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp cùng các đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam. Với tên gọi mới và chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, chương trình hướng tới đưa thanh toán số đến gần hơn với người dân và cộng đồng.