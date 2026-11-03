Văn Miếu-Quốc Tử Giám ra mắt hệ thống giới thiệu di tích mới

Các đại biểu tham quan hệ thống giới thiệu di tích mới. (Ảnh: GIANG NAM)

Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), chiều 3/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) phối hợp Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám là Di tích quốc gia đặc biệt, là một quần thể di sản lớn với nhiều không gian, nhiều lớp lịch sử khác nhau, trải rộng trên diện tích hơn 54.000m², Văn Miếu-Quốc Tử Giám đặt ra nhu cầu xây dựng những công cụ hướng dẫn trực quan, giúp du khách định hướng và hiểu rõ hơn về giá trị của từng hạng mục trong di tích.

Với sự hợp tác của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới.

Sơ đồ tổng thể mới giới thiệu cấu trúc không gian, vị trí các công trình và những điểm tham quan chính, giúp du khách chủ động lựa chọn lộ trình khám phá.

Tờ gấp cung cấp thông tin ngắn gọn về lịch sử hình thành, kiến trúc, các nhân vật lịch sử và những giá trị văn hóa, giáo dục tiêu biểu của Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Sự kết hợp giữa bản đồ, hình ảnh và nội dung thuyết minh góp phần nâng cao chất lượng giới thiệu di sản, mang đến cho công chúng trải nghiệm tham quan thuận tiện và sâu sắc hơn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành hệ thống giới thiệu di tích mới tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: GIANG NAM)

Nhóm chuyên gia đã kết hợp nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và cấu trúc không gian di tích với các phương pháp thiết kế, diễn giải di sản hiện đại để xây dựng những sản phẩm khoa học, trực quan và dễ sử dụng.

Việc ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan là bước khởi đầu trong định hướng hợp tác lâu dài nhằm nghiên cứu, giới thiệu và phát huy giá trị di sản Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trong thời gian tới, hợp tác Việt-Pháp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, số hóa và xây dựng nền tảng tư liệu số đa ngôn ngữ. Nền tảng này hướng tới việc tập hợp, hệ thống hóa các nguồn tư liệu lịch sử, văn bia, hoành phi, câu đối, sắc phong và tài liệu lưu trữ liên quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám, lịch sử giáo dục và khoa cử Nho học Việt Nam, trong đó chú trọng khai thác các nguồn tư liệu bằng tiếng Pháp, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận di sản và thúc đẩy hợp tác Việt-Pháp.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài, việc ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan hôm nay cũng mở ra những hướng phát triển mới. Nền tảng này hướng tới kết hợp tư liệu khoa học với bản đồ tương tác, mã QR và các công cụ thuyết minh số, phục vụ đồng thời nghiên cứu chuyên sâu, giáo dục di sản và nhu cầu tìm hiểu của công chúng.

Song song với đó là định hướng xây dựng các hành trình khám phá di sản theo chủ đề, trước hết trong khuôn viên Văn Miếu-Quốc Tử Giám, sau đó mở rộng kết nối với mạng lưới Văn Miếu, văn chỉ và các làng khoa bảng tiêu biểu. Thông qua sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số và phát triển du lịch di sản, Văn Miếu-Quốc Tử Giám có thể trở thành điểm khởi đầu của những hành trình khám phá lịch sử giáo dục, khoa cử và truyền thống hiếu học Việt Nam.