Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khi lòng đường không còn là nơi dừng đỗ

Ngày 6-10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trung ương và các đại biểu thảo luận tại hội trường vào buổi sáng, làm việc tại tổ vào buổi chiều.