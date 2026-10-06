Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khi lòng đường không còn là nơi dừng đỗ
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm tham quan, du lịch và di tích lịch sử thu hút đông người dân, du khách. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định tại các tuyến đường xung quanh khu vực này gây ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị. Trước thực tế này, lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang tăng cường kiểm tra, xử lý, từng bước lập lại trật tự đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-mieu-quoc-tu-giam-khi-long-duong-khong-con-la-noi-dung-do-421065.htm