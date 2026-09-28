Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với học sinh qua một sân chơi về di sản

Cuộc thi quy tụ học sinh đến từ ba trường Trung học Cơ sở Chu Văn An tại các phường Tây Hồ, Việt Hưng và xã Thanh Trì. Mỗi đội gồm 10 học sinh, cùng tham gia các nội dung thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và những giá trị nổi bật của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho rằng cuộc thi là dịp để học sinh thể hiện hiểu biết, đồng thời tìm hiểu và cảm nhận những giá trị văn hóa tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo ông Phạm Tuấn Long, di tích không chỉ là một địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội mà đang từng bước trở thành không gian giáo dục di sản, giúp kết nối những giá trị lịch sử với đời sống đương đại, nhất là với thế hệ trẻ.

Ban tổ chức trao giải các thí sinh xuất sắc nhất. (Nguôn: BTC)

Học lịch sử qua trải nghiệm và sáng tạo

Các đội lần lượt trải qua ba phần thi gồm chào hỏi, giới thiệu; thi kiến thức và kỹ năng sáng tạo. Nội dung kiến thức tập trung vào lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích; hệ thống 82 bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới; cùng những danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội.

Không dừng ở việc trả lời câu hỏi, học sinh còn được thử sức ở phần thi sáng tạo với các hình thức như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống.

Những nội dung này đòi hỏi các em vận dụng kiến thức, đồng thời thể hiện khả năng trình bày, phối hợp nhóm và tư duy sáng tạo. Các câu chuyện về hiền tài, truyền thống khoa bảng hay hệ thống bia Tiến sĩ được chuyển tải bằng những hình thức gần gũi hơn với lứa tuổi học sinh.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, cuộc thi không chỉ tạo điều kiện để học sinh thể hiện kiến thức mà còn hướng các em chuyển hóa những hiểu biết thành hành động, tiếp nối “mạch nguồn, mạch ngầm 950 năm đạo học của cha ông để lại”.

Cách tổ chức cuộc thi cũng mở rộng phương thức tiếp cận di sản, để học sinh không chỉ tìm hiểu Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua sách giáo khoa mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác, sáng tạo và làm việc nhóm.

Bồi đắp ý thức gìn giữ di sản

Ban Giám khảo cuộc thi gồm 5 chuyên gia, giáo viên có uy tín trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa và giáo dục. Các phần thi được đánh giá dựa trên kiến thức, khả năng trình bày, kỹ năng phối hợp và tính sáng tạo.

Việc tổ chức cuộc thi trong năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám góp phần giúp học sinh hiểu thêm về một di tích gắn với lịch sử giáo dục, khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội, qua đó tiếp cận những giá trị về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Từ những câu hỏi kiến thức đến các phần thi sân khấu hóa, hùng biện và xử lý tình huống, di sản được đặt trong một không gian học tập sinh động, tạo điều kiện để học sinh chủ động tìm hiểu và thể hiện cách nhìn của mình.

Cuộc thi đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc và nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị di sản của Thăng Long - Hà Nội.