Tập trung nguồn lực, ưu tiên những mục tiêu thiết thực

Xã Văn Miếu có diện tích tự nhiên 89,11 km², địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư phân bố không đồng đều. Toàn xã hiện có 4.481 hộ với 18.826 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 15.826 người, chiếm khoảng 84,1% dân số. Hiện toàn xã còn 426 hộ nghèo, chiếm 9,56% tổng số hộ và 365 hộ cận nghèo, chiếm 8,15%.

Trước thực tế đó, UBND xã Văn Miếu xác định việc lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và những nguồn vốn hợp pháp khác là giải pháp quan trọng nhằm tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Trong quá trình triển khai, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát nhu cầu, đối tượng thụ hưởng và nội dung hỗ trợ, chủ động phối hợp lồng ghép các nguồn vốn, hạn chế đầu tư trùng lặp. Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng, tập trung vào tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và việc quản lý, sử dụng nguồn vốn.

Theo kết quả thực hiện đến ngày 30/6/2026, Chương trình 1719 đã góp phần tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực tại xã Văn Miếu. Trong nhóm hạ tầng và dịch vụ cơ bản, tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố đều đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp đạt 100%. Các điều kiện tiếp cận thông tin cũng được cải thiện rõ rệt khi 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến trường và học sinh trong độ tuổi tiểu học đến trường đều đạt 100%. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi trung học cơ sở đến trường đạt 95,6%, trong khi tỷ lệ học sinh trung học phổ thông đến trường đạt 54,6%. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, dự kiến đạt 100% vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, công tác phát triển nguồn nhân lực và bảo tồn văn hóa cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề đạt 42%; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng và có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên. Xã đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 33 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 140 hộ.

Tuyến đường trung tâm xã Tân Minh cũ trước khi sáp nhập được cải tạo nâng cấp

Năm 2024, từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Văn Miếu đã triển khai Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Trong đó, nhiều công trình thiết thực được đầu tư xây dựng, tiêu biểu như công trình nhà lớp học 8 phòng, khuôn viên và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Tân Minh với tổng kinh phí 2.318 triệu đồng; công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông đến trung tâm xã Tân Minh với tổng vốn đầu tư 3.500 triệu đồng. Các công trình sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương.

Bà Lâm Thị Uyên- Hiệu trưởng trường Mầm non Văn Miếu: “Trước đây, cơ sở vật chất của Phân hiệu Mầm non Tân Minh còn gặp nhiều khó khăn, một số hạng mục chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy và học. Từ khi được đầu tư xây dựng nhà lớp học mới cùng các hạng mục phụ trợ, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được cải thiện rõ rệt. Các phòng học khang trang, kiên cố giúp giáo viên yên tâm công tác, trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, thuận lợi hơn. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với tập thể nhà trường, phụ huynh và các em học sinh”.

Các phòng học khang trang, kiên cố giúp giáo viên yên tâm công tác, trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, thuận lợi hơn

Cùng với giáo dục, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông cũng mang lại những đổi thay thiết thực cho đời sống người dân. Bà Đinh Thị Tươi, thôn Dớn, xã Văn Miếu (xã Tân Minh cũ) phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường đi lại còn khó khăn, nhất là vào mùa mưa, việc vận chuyển nông sản và đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Từ khi tuyến đường được nâng cấp, mặt đường thuận lợi hơn, việc đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Người dân chúng tôi rất phấn khởi, mong muốn tiếp tục có thêm nhiều công trình thiết thực như vậy để đời sống ngày càng được cải thiện”.

Đầu tư đồng bộ, mở rộng sinh kế trong giai đoạn 2026-2030

Bước sang giai đoạn 2026-2030, xã Văn Miếu tiếp tục xác định đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo kế hoạch, xã sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và thiết chế văn hóa, thể thao. Trong đó, xã dự kiến bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, xây dựng nhà lớp học và cải tạo các hạng mục phụ trợ.

Đối với thiết chế văn hóa, thể thao, xã sẽ đầu tư trang thiết bị các nhà văn hóa và duy tu, sửa chữa Đình Lưa. Việc đầu tư này không chỉ nâng cao điều kiện sinh hoạt cộng đồng mà còn tạo không gian gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Đặc biệt, xã định hướng cho phát triển vùng trồng dược liệu quý, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, bố trí phát triển nguồn nhân lực thông qua tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc; thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em. Công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng được quan tâm.

Quyết tâm phát huy hiệu quả nguồn lực, tạo chuyển biến bền vững

Đánh giá về hiệu quả triển khai Chương trình 1719 trên địa bàn, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Văn Miếu cho biết: Chương trình đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các chính sách hỗ trợ, người dân có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, trong quá trình thực hiện, địa phương luôn chú trọng công tác rà soát nhu cầu thực tế, xác định đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời tăng cường lồng ghép các nguồn lực để bảo đảm hiệu quả đầu tư. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, ưu tiên các lĩnh vực thiết yếu. Mục tiêu xuyên suốt là sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình triển khai và thụ hưởng chính sách. Qua đó, tạo động lực giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Với định hướng sử dụng nguồn lực có trọng tâm, gắn chính sách hỗ trợ với nhu cầu thực tế, xã Văn Miếu đang từng bước chuyển hóa nguồn lực từ Chương trình 1719 thành những kết quả cụ thể trong đời sống. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm tới.