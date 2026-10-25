Văn Miếu Đông Ngàn
Về thăm Văn Miếu Đông Ngàn
Mái cong rêu phủ, bia vàng mờ sương
Trắng ngần hoa đại dâng hương
Nức thơm một vạt chiều vương gió đồng
Tên người, tên đất nối dòng
Bao gương vững chí bền lòng bút nghiên
Khai tâm, mở đức trung, hiền
Rạng danh Kinh Bắc một miền địa linh
Đất nghèo mà nặng ân tình
Trò nghèo mà nặng hành trình sử xanh
Dưa cà nơi mái nhà tranh
Gom mưa tích nắng nuôi thành hiền nhân
Nén nhang thắp nỗi bâng khuâng
Vẳng nghe có tiếng hài văn trở về
Chắp tay vái lạy đất quê
Đông Ngàn còn đó giữ lề ngàn năm.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/van-mieu-dong-ngan-postid456927.bbg