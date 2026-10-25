Văn hóa

Văn Miếu Đông Ngàn

Báo Bắc Ninh
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Minh họa: HC.

Minh họa: HC.

Về thăm Văn Miếu Đông Ngàn

Mái cong rêu phủ, bia vàng mờ sương

Trắng ngần hoa đại dâng hương

Nức thơm một vạt chiều vương gió đồng

Tên người, tên đất nối dòng

Bao gương vững chí bền lòng bút nghiên

Khai tâm, mở đức trung, hiền

Rạng danh Kinh Bắc một miền địa linh

Đất nghèo mà nặng ân tình

Trò nghèo mà nặng hành trình sử xanh

Dưa cà nơi mái nhà tranh

Gom mưa tích nắng nuôi thành hiền nhân

Nén nhang thắp nỗi bâng khuâng

Vẳng nghe có tiếng hài văn trở về

Chắp tay vái lạy đất quê

Đông Ngàn còn đó giữ lề ngàn năm.

Nguyễn Văn Song

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/van-mieu-dong-ngan-postid456927.bbg