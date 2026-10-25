Văn Miếu Đông Ngàn

Hơn 16 năm rong ruổi mọi miền đất nước, họa sĩ - Anh hùng Lao động Đặng Ái Việt đã thực hiện hơn 3.600 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về sức bền và tình yêu nghệ thuật, mà còn gợi nhắc một mối duyên đồng hành đặc biệt: NSND - Anh hùng Lao động Phạm Khắc từng đi dọc dòng Mê Công để làm phim ký sự; người vợ của ông tiếp tục lên đường, dùng hội họa lưu giữ chân dung những người mẹ đã hy sinh vì Tổ quốc.