Văn Mai Hương xứng danh 'vocalist' hàng đầu V-pop với màn trình diễn cuốn hút trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Từ bệ phóng Á quân Vietnam Idol 2010 khi mới 16 tuổi, Văn Mai Hương với hơn một thập kỷ cống hiến, vươn lên trở thành một trong những giọng ca thực lực hàng đầu của V-pop.

Giọng ca này ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng bởi tư duy âm nhạc văn minh và giọng hát đầy kỹ thuật nhưng không thiếu sự trải nghiệm. Màn trình diễn của Văn Mai Hương trong đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ mãn nhãn về trình diễn, mà còn mãn tai bởi khả năng hát live đỉnh của cô.

Bước ra sân khấu Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Văn Mai Hương mang đến "bản hit" Hương, do Hứa Kim Tuyền sáng tác. Không cần đến những vũ đạo rầm rộ hay kỹ xảo hiệu ứng cầu kỳ, nữ ca sĩ chinh phục hàng nghìn khán giả tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 bằng một giọng hát live đầy mạnh mẽ.

Trình diễn ca khúc Hương, Văn Mai Hương với từng câu hát đầy nội lực đã thổi thêm “làn gió” sôi nổi cho đêm thi. Âm nhạc bay bổng của Văn Mai Hương đã tạo nên một tiết mục có điểm nhấn thị giác độc đáo.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam đã diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.