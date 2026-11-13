Văn Mai Hương, Thúy Ngân tham dự đám cưới chưa từng có tại Trường Sa

Với tên gọi “Điều kỳ diệu ở Trường Sa”, tập 14 Sao nhập ngũ 2026 đã mang đến cho khán giả những câu chuyện, những hình ảnh cảm động về cuộc sống của người lính đảo. Theo đó, trong quá trình tìm hiểu về các chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, ê-kíp sản xuất chương trình biết được câu chuyện tình yêu của chiến sĩ Trần Minh Hiếu cùng bạn gái Khánh Hà.

Cặp đôi yêu nhau 6 năm, đã tổ chức lễ ăn hỏi vào năm ngoái và dự định tổ chức đám cưới vào năm 2027 sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền. Suốt thời gian qua, hai người không gặp mặt, chỉ liên lạc qua tin nhắn điện thoại.

Các nghệ sĩ “Sao nhập ngũ” tham dự đám cưới của chiến sĩ Trường Sa.

Chính vì vậy, ê-kíp sản xuất cùng 7 nghệ sĩ của Sao nhập ngũ 2026 quyết định bí mật tổ chức đám cưới bất ngờ cho Minh Hiếu và Khánh Hà tại Trường Sa.

Ngay sau khi được thông báo kế hoạch, dàn nghệ sĩ lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho sự kiện trọng đại với tâm thế vừa hào hứng, vừa hồi hộp trước những vai trò lần đầu đảm nhận. Châu Bùi và Quốc Trường trở thành MC dẫn dắt buổi lễ, Văn Mai Hương phụ trách trang điểm cho cô dâu, cùng Minh Trang, Thúy Ngân đảm nhận vai trò phù dâu. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh, Erik tìm cách đánh lạc hướng chú rể và các đồng đội bằng những ca khúc về tình yêu đôi lứa.

Khoảnh khắc đặc biệt xuất hiện khi Văn Mai Hương hát ca khúc Cầu hôn và nắm tay cô dâu Khánh Hà tiến vào hội trường Trường Sa. Thúy Ngân và Minh Trang sóng đôi bên cạnh cô dâu, tung lên những cánh hoa tươi thắm.

Trong đám cưới giản dị nhưng ấm áp, cô dâu Khánh Hà nghẹn ngào chia sẻ: “Hôm nay em là cô gái hạnh phúc và may mắn nhất năm. Em đã nhiều lần tưởng tượng tới cảnh cùng với bạn đời của mình sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, nhưng được tổ chức giữa một nơi linh thiêng của đất nước là điều ngoài sức tưởng tượng của em”.

Cô cũng gửi lời nhắn nhủ tới người bạn đời: “Cảm ơn anh đã dành cả tuổi trẻ và thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc. Dù anh có ở đâu, làm nhiệm vụ như thế nào em hứa sẽ luôn mạnh mẽ, trở thành hậu phương vững chãi để anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Yêu anh”.

Trước chia sẻ từ bạn đời, chú rể Minh Hiếu xúc động nói: “Từ giờ phút này anh gọi em là vợ”. Cả hai cũng hẹn ước sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ tại Trường Sa và trở về đất liền sẽ tổ chức một lễ cưới đầy đủ với sự hiện diện của gia đình hai bên.

Dàn sao Việt dự đám cưới đặc biệt tại Trường Sa.

Từng hát ca khúc Cầu hôn rất nhiều lần, nhưng với Văn Mai Hương đây là đám cưới “đầu tiên và duy nhất có cơ hội được làm trong đời ngay tại Đảo Trường Sa”. Nữ ca sĩ chia sẻ trong điều kiện đặc biệt, không thuận lợi để gia đình hai bên khó có mặt, những đồng chí đang ở Trường Sa sẽ cùng chung vui, sẻ chia niềm hạnh phúc cùng cặp đôi.

Đây cũng là một kỷ niệm khó quên đối với Erik, bởi theo chia sẻ từ chú rể, cô dâu Khánh Hà chính là “fan ruột” của anh. “Trước khi đám cưới diễn ra mình không hề biết điều đó. Mình thực sự cảm thấy hạnh phúc và vui mừng cho đôi bạn trẻ”, nam ca sĩ chia sẻ.