Văn Mai Hương báo tin vui, ấn định ngày trọng đại

Mới đây, Văn Mai Hương gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh có sự xuất hiện của một chàng trai giấu mặt, kèm dòng bình luận "Save the date". Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi nữ ca sĩ đang có nhiều hoạt động nghệ thuật đáng chú ý.

Bức ảnh được Văn Mai Hương chia sẻ cùng dòng trạng thái: "Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10... Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày". Nữ ca sĩ không tiết lộ danh tính người đàn ông xuất hiện trong khung hình mà chỉ để lộ một phần hình ảnh, qua đó giữ lại sự tò mò cho người xem.

Văn Mai Hương gây chú ý với hình ảnh chàng trai giấu mặt cùng dòng chữ "Save the date" trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Cụm từ "Save the date" dưới phần bình luận càng khiến bài đăng nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, qua những chi tiết được hé lộ, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra đây là cách Văn Mai Hương quảng bá cho một dự án mới. Người xuất hiện cùng nữ ca sĩ được cho là bạn đồng hành trong sản phẩm được công bố. Dù hình ảnh dễ khiến công chúng liên tưởng đến chuyện tình cảm, nhưng đến thời điểm hiện tại, Văn Mai Hương chưa công bố bất kỳ thông tin nào về một mối quan hệ mới.

Động thái mới xuất hiện trong thời điểm Văn Mai Hương đang có một năm hoạt động khá nổi bật. Sau nhiều năm được biết đến chủ yếu với vai trò ca sĩ, năm 2026 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi cô liên tiếp góp mặt trong hai dự án điện ảnh.

Đầu năm, Văn Mai Hương đảm nhận vai Hải Lan trong Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Đây là lần đầu nữ ca sĩ xuất hiện trên màn ảnh rộng, đồng thời mở ra một hướng đi mới trong hoạt động nghệ thuật của cô. Bộ phim sau đó đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật tại phòng vé năm nay.

Văn Mai Hương lần đầu đóng phim điện ảnh với vai Hải Lan trong Thỏ Ơi!!. Ảnh: NSX

Không chỉ tham gia diễn xuất, Văn Mai Hương còn góp giọng trong phần nhạc phim với ca khúc Hoa Gạo, kết hợp cùng diva Thanh Lam. Việc vừa đảm nhận vai diễn vừa tham gia âm nhạc giúp nữ ca sĩ có thêm dấu ấn trong dự án.

Sau Thỏ Ơi!!, Văn Mai Hương tiếp tục xuất hiện trong Mesdames Thanh Sắc, ra mắt vào tháng 6. Cô vào vai Julie Thanh Lan, một nữ ca sĩ phòng trà biểu diễn tại vũ trường Kim Đô trong bối cảnh Sài Gòn xưa. Đây là vai diễn thứ hai của Văn Mai Hương trong năm, cho thấy cô đang tiếp tục thử sức với điện ảnh thay vì chỉ dừng lại ở một lần trải nghiệm.

Nữ ca sĩ đồng thời thể hiện ca khúc Búp Bê Không Tình Yêu 2026, nhạc phim của Mesdames Thanh Sắc. Ca khúc được phát hành từ giữa tháng 6 và tiếp tục nối liền hai lĩnh vực mà Văn Mai Hương đang hoạt động là âm nhạc và điện ảnh.

Nữ ca sĩ đảm nhận vai Julie Thanh Lan trong Mesdames Thanh Sắc. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào những suy đoán xoay quanh đời tư, điều đáng chú ý hơn nằm ở những gì Văn Mai Hương đang chuẩn bị trong hoạt động nghệ thuật. Sau dấu ấn với Thỏ Ơi!! và Mesdames Thanh Sắc, nữ ca sĩ tiếp tục có thêm một dự án mới, cho thấy cô vẫn đang chủ động mở rộng hình ảnh và thử sức ở những hướng đi khác.

Sau một năm 2026 nhiều dấu ấn, Văn Mai Hương tiếp tục nối dài mạch hoạt động bằng những dự án mới. "Ngày trọng đại" được nữ ca sĩ nhắc đến vì thế cũng trở thành một dấu mốc đáng chú ý. Những hình ảnh và thông điệp được chia sẻ trước đó phần nào cho thấy Văn Mai Hương đang tiếp tục làm mới hình ảnh, đồng thời mang đến một màn kết hợp khác biệt sau những dự án điện ảnh trong năm nay.