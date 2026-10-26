Vạn Lộc tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Người dân đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Lộc.

Sau sáp nhập, xã Vạn Lộc có diện tích tự nhiên 28,4km2, dân số gần 70.600 người, thuộc nhóm địa phương có quy mô dân số lớn trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ xã có gần 1.000 đảng viên. Đây vừa là điều kiện để địa phương phát huy nguồn lực, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, điều hành. Đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của xã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn được sắp xếp đồng bộ, từng bước thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được xã tập trung thực hiện. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, các TTHC được niêm yết công khai; quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được thực hiện thống nhất, minh bạch. UBND xã triển khai phương châm “rõ người, rõ việc” gắn với thực hiện các cam kết “5 biết, 3 không, 4 thể hiện” trong phục vụ người dân. Việc tăng cường dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc Lê Ngọc Hưng khẳng định: “Mô hình mới giúp bộ máy tinh gọn hơn nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm lớn hơn đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, địa phương chú trọng thay đổi phương pháp làm việc, nâng cao tính chủ động, khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ và sâu sát cơ sở”.

Với tinh thần đó, cán bộ, công chức xã từng bước khắc phục tâm lý bỡ ngỡ, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Kết quả, tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn đạt 98,93%; tỷ lệ hồ sơ được số hóa thành phần và kết quả đạt 100%. Đây là cơ sở quan trọng để Vạn Lộc tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Vạn Lộc cũng cho thấy một số khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Do khối lượng công việc tại cấp xã tăng, nhiều nhiệm vụ được chuyển giao lại từ cấp huyện cũ, trong khi một số quy định pháp luật chưa thực sự đồng bộ, còn có nội dung chồng chéo, dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện. Địa bàn có dân số đông cũng đặt ra áp lực trong quản lý Nhà nước, nhất là các lĩnh vực trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, hạ tầng đô thị... Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở vì thế đòi hỏi nhiều nhân lực và phương thức quản lý phù hợp. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ phương thức làm việc truyền thống sang môi trường số vẫn còn những trở ngại. Một bộ phận cán bộ và người dân chưa quen với phương thức giao dịch trực tuyến; việc nộp hồ sơ, nhận kết quả trên môi trường điện tử còn khó khăn đối với người cao tuổi, người ít sử dụng công nghệ hoặc không có thiết bị thông minh.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Lộc Trương Văn Thuấn, để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp, các ngành; bổ sung nhân lực phù hợp với vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chính sách đãi ngộ phù hợp.

Cùng với đó, địa phương đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với địa giới mới; đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ. Trước mắt, xã tập trung hoàn thiện quy trình xử lý công việc, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Vạn Lộc vẫn còn nhiều việc phải làm, tuy nhiên từ những kết quả cụ thể trong giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ đến việc từng bước khắc phục những vướng mắc trong quản lý địa bàn, địa phương đang đưa bộ máy mới đi vào nền nếp, bảo đảm công việc thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.