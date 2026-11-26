Cán bộ Trung tâm Dịch vụ công ích xã Vạn Linh kiểm tra chất lượng na trái vụ

Những ngày giữa tháng 11/2026, khi mùa na chính vụ đã kết thúc hơn một tháng trước, tại vườn na của gia đình chị Lương Thị Huyền, thôn Nam Lân, những quả na trái vụ đang được thu hái để đưa ra thị trường. Với khoảng 2.000 cây na đang cho thu hoạch, gia đình chị đã chủ động áp dụng kỹ thuật rải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch từ giữa tháng 7 đến cuối năm. Nhờ đó, gia đình có na bán trong nhiều tháng thay vì chỉ tập trung vào vụ chính. Từ đầu vụ đến nay, gia đình chị đã thu về khoảng 700 triệu đồng tiền bán na. Riêng na trái vụ, có ngày cao điểm, gia đình thu từ 80 đến 90 triệu đồng.

Tương tự, gia đình anh Hoàng Văn Quý, thôn Giáp Thượng cũng có thêm nguồn thu đáng kể nhờ sản xuất na trái vụ. Hiện gia đình anh có khoảng 3.000 cây na, trong đó 2.500 cây đang cho thu hoạch. Riêng vườn 1.000 cây na lâu năm, anh áp dụng kỹ thuật điều chỉnh thời điểm ra hoa, đậu quả để thu hoạch trái vụ. Anh Hoàng Văn Quý chia sẻ: Năm nay, riêng na chính vụ gia đình tôi thu về hơn 400 triệu đồng. Sau khi vụ chính kết thúc, vườn na trái vụ tiếp tục cho thu hoạch, đến giữa tháng 11 đã mang lại khoảng 100 triệu đồng và dự kiến còn thu hái đến hết tháng 12.

Là một trong những vùng trồng na trọng điểm của tỉnh, xã Vạn Linh có lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc biệt là những sườn núi đá vôi phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của cây na. Hiện toàn xã có trên 1.050ha na, trong đó hơn 800 ha đang cho thu hoạch. Riêng diện tích na trái vụ đạt khoảng 300 ha.

Ông Nguyễn Văn Toán, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Linh cho biết: Bình quân mỗi năm, na mang lại giá trị kinh tế trên 300 tỷ đồng cho người dân trên địa bàn. Năm 2026, tổng sản lượng na toàn xã ước đạt 10.500 tấn, trong đó na gối vụ khoảng 2.500 tấn. Về giá trị kinh tế, na chính vụ đã mang lại khoảng 250 tỷ đồng; na gối vụ đến giữa tháng 11 đạt khoảng 50 tỷ đồng, dự kiến kết thúc vụ đạt khoảng 80 tỷ đồng.

Để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cây na, bên cạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, xã Vạn Linh còn lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Năm 2026, từ nguồn vốn năm 2025 chuyển sang (thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), xã hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo triển khai dự án chăm sóc cây na dai với diện tích 40 ha. Cùng với đó, thông qua các tổ chức nhận ủy thác, toàn xã có 1.122 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 96 tỷ đồng, trong đó khoảng 80% số hộ sử dụng vốn để đầu tư trồng, chăm sóc cây na. Ngoài ra, 43 hộ được vay 1,6 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, góp phần tạo thêm nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Anh Lương Văn Hậu, Trưởng thôn Làng Gia cho biết: Toàn thôn có 170 hộ dân, trong đó khoảng 90% số hộ trồng na, với diện tích khoảng 100 ha đang cho thu hoạch. Tháng 3/2026, thôn có 15 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ vật tư. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp bà con giảm bớt chi phí đầu tư, có thêm điều kiện chăm sóc vườn na, tạo cơ hội nâng cao năng suất, chất lượng quả và tăng thu nhập.

Việc chủ động điều chỉnh thời vụ, kéo dài thời gian thu hoạch na đến những tháng cuối năm đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét cho người dân Vạn Linh. Cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật, vật tư và vốn vay, sản xuất na trái vụ không chỉ giúp người dân có thêm nguồn thu sau vụ chính mà còn góp phần nâng cao giá trị cây trồng chủ lực, tạo hướng phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn.