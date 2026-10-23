Văn Lăng tăng cường bảo vệ môi trường từ cơ sở

Lãnh đạo xã Văn Lăng kiểm tra việc khắc phục sự cố tràn nước thải tại trang trại chăn nuôi của ông Bùi Công Ánh, xóm Trung Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại một trang trại chăn nuôi ở thôn Trung Thành, chính quyền xã Văn Lăng đã tổ chức kiểm tra thực tế, xác minh nguyên nhân và yêu cầu chủ cơ sở khắc phục sự cố.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nước thải tại khu vực hầm biogas của trang trại tràn ra ruộng bên ngoài do trục trặc trong quy trình xử lý. Trước sự việc này, địa phương yêu cầu chủ trang trại khẩn trương khắc phục, rà soát quy trình thu gom, xử lý chất thải, hạn chế nguy cơ ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sau sáp nhập, xã Văn Lăng có 18 trang trại, gia trại chăn nuôi. Trên địa bàn còn có một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường sống. Nước thải, bụi, tiếng ồn và mùi phát sinh trong quá trình hoạt động đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở.

Từ thực tế đó, xã Văn Lăng chú trọng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, chủ động kiểm soát nguồn phát thải và duy trì hoạt động của hệ thống xử lý chất thải. Với những phản ánh, kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xác minh, yêu cầu khắc phục các tồn tại thuộc trách nhiệm của cơ sở.

Phần lớn các cơ sở chăn nuôi ở xã Văn Lăng đã chủ động rải đệm lót sinh học, lắp đặt thiết bị hút mùi, thông gió và xử lý nguồn phát thải.

Cùng với ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, vai trò kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm. Việc tiếp nhận phản ánh từ cộng đồng dân cư cũng giúp cơ quan chức năng nắm bắt sát thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

Ông Đặng Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lăng, cho biết: Khi tiếp nhận phản ánh của người dân, địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra tại cơ sở, yêu cầu chủ cơ sở sản xuất ký cam kết chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và thực hiện ngay biện pháp khắc phục nếu phát hiện dấu hiệu gây ô nhiễm. Những trường hợp cố tình không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa sự cố, xử lý chất thải đúng quy định là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế ô nhiễm ngay từ nguồn phát sinh.

Thông qua tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền và kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân, xã Văn Lăng đang từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường. Đây là cơ sở để địa phương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn và bền vững.