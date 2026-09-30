Văn kiện Hà Nội góp tiếng nói về tương lai di sản

Sáng ngày 30/9, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực tiếp tục diễn ra với các phiên thảo luận chuyên đề.

Qua các phiên thảo luận, các trao đổi và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ngày càng cần thiết phải xem xét tính xác thực trong mối quan hệ với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội và các hệ giá trị cụ thể của từng di sản, trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng.

Đối với Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vấn đề này càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là khu vực có sự đa dạng rất lớn về bối cảnh địa lý, lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng, truyền thống tri thức và phương thức cộng đồng gắn bó, gìn giữ, trao truyền di sản. Trong rất nhiều trường hợp, tính xác thực của di sản trong khu vực không chỉ được nhận diện qua các yếu tố vật thể như công trình, vật liệu, cảnh quan mà còn gắn với các yếu tố phi vật thể, được truyền tải thông qua nghi lễ, ký ức, ngôn ngữ, truyền thuyết, tri thức truyền thống, kỹ năng, tập quán tín ngưỡng và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

Hội nghị đối thoại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực đã đóng góp những tri thức và góc nhìn của khu vực vào tiến trình đối thoại chung của cộng đồng quốc tế về tính xác thực.

Đại biểu trình bày dự thảo Văn kiện Hà Nội.

Các đại biểu quốc tế tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện Văn kiện.

Hội nghị đã thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực. Văn kiện phản ánh những quan điểm, ưu tiên của khu vực, góp phần thúc đẩy nhận thức và thực hành về tính xác thực di sản phù hợp hơn với thực tiễn.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới- ông Lazare Eloundou Assomo phát biểu tại lễ bế mạc.

Tuyên bố bế mạc Hội nghị, Ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ VHTTDL, hy vọng rằng kết quả và tinh thần của Hội nghị sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy đối thoại về các tiếp cận đối với tính xác thực trong các bối cảnh văn hoá khác nhau.

Ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu bế mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL tin tưởng Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực, được hình thành từ quá trình trao đổi và đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, sẽ là một đóng góp thiết thực của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào tiến trình đối thoại quốc tế về tính xác thực và kiến thiết tương lai Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; được Ủy ban Di Thế giới, Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước 1972 ghi nhận như một điển hình về sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ bế mạc.

Văn kiện Hà Nội đã tổng hợp toàn bộ kinh nghiệm, góc nhìn của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới, thông qua điển hình tiêu biểu là Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Văn kiện đưa ra hướng dẫn thực tiễn để các quốc gia tham khảo trong nhận diện di sản, xây dựng Danh sách Đề cử dự kiến, lập Hồ sơ đề cử, cũng như bảo tồn, quản lý và giám sát các di sản.