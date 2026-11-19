Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 xã Vân Khánh Huỳnh Xuân Luật chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy xã Vân Khánh vừa tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 06 của Chính phủ và Chiến dịch 45 ngày xây dựng, làm sạch, đồng bộ dữ liệu, phát triển công dân số trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 xã Vân Khánh Huỳnh Xuân Luật chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Công an xã Vân Khánh, địa phương triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và 9 Tổ Công nghệ số cộng đồng. Trong giải quyết thủ tục hành chính, xã tiếp nhận 4.634 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 98,8%. Công an xã thu nhận 3.757 hồ sơ cấp căn cước và cấp 2.587 tài khoản định danh điện tử.

Phó Chủ tịch UBND xã Vân Khánh Nguyễn Ngọc Nhiên phát biểu thảo luận.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt 99,79% (466/467 trường hợp). Trong nhóm công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, tỷ lệ được cấp căn cước đạt 98,94% (17.119/17.301 trường hợp), tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử mức 2 đạt 95,34%. Trẻ từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi có tỷ lệ cấp căn cước đạt 90%.

Đáng chú ý, 21/21 doanh nghiệp và 5/5 hợp tác xã trên địa bàn đã hoàn thành đăng ký tài khoản định danh tổ chức.

Trong Chiến dịch 45 ngày xây dựng, làm sạch, đồng bộ dữ liệu, phát triển công dân số, các lực lượng đã hỗ trợ 5.525 lượt công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt. Công tác làm sạch dữ liệu đất đai đạt 86,87%, tương ứng 9.999/11.510 thửa đất. Tỷ lệ tích hợp thông tin thuê bao di động trên VNeID đạt 91,55%, thẻ bảo hiểm y tế đạt 47,8%.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu vẫn chưa hoàn thành. Toàn xã còn 182 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên và 302 trẻ từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi chưa được cấp căn cước, chủ yếu do vắng mặt tại địa phương; còn 1.511 thửa đất chưa hoàn thành làm sạch dữ liệu.

Đại biểu thảo luận.

Tỷ lệ tích hợp một số giấy tờ trên VNeID còn thấp, như giấy khai sinh đạt 6,42%, đăng ký xe đạt 10,46%, giấy phép lái xe đạt 17,08% và sổ sức khỏe điện tử đạt 19,42%. Theo báo cáo, nguyên nhân chủ yếu do dữ liệu chuyên ngành trước đây chưa được đồng bộ. Ngoài ra, có 19.073 hồ sơ người dân đã thực hiện thao tác tích hợp nhưng đang chờ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) xác nhận nên chưa được ghi nhận trên hệ thống.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Khánh Huỳnh Xuân Luật yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, vận động người dân chưa được cấp căn cước; xác minh các trường hợp vắng mặt tại địa phương để có giải pháp xử lý theo quy định.

Đối với những giấy tờ có tỷ lệ tích hợp còn thấp, Đoàn Thanh niên và các Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện. Các đơn vị liên quan theo dõi, đối chiếu 19.073 hồ sơ đang chờ C06 xác nhận; khẩn trương hoàn thành làm sạch 1.511 thửa đất còn lại.

Bí thư Đảng ủy xã cũng yêu cầu rà soát danh sách người chưa tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, chưa thực hiện khám sức khỏe để tiếp tục vận động, hướng dẫn; phấn đấu hoàn thành việc khám sức khỏe và tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID đạt 100% trước ngày 1/12/2026.

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc duy trì giao ban hằng tuần, công khai tiến độ thực hiện của từng ấp, đơn vị; đưa kết quả chuyển đổi số vào tiêu chí đánh giá cán bộ định kỳ.