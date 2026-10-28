Vân Hugo và chồng doanh nhân 'hâm nóng' tình yêu ở Úc

Vân Hugo và chồng doanh nhân mới đây đã có chuyến đi Úc để nghỉ dưỡng. Trên trang cá nhân, cô khoe nhiều khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống tại đất nước xinh đẹp này. Vân Hugo thưởng thức những món ngon địa phương và tham quan nhiều danh thắng nổi tiếng của xứ sở kangaroo.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ hình ảnh đám cưới được chụp cách đây hơn 2 năm. Cô đặt tên cho bộ ảnh là "Thời gian tuyệt vời". Được biết, bộ ảnh được chụp trước khi Vân Hugo và chồng doanh nhân tổ chức hôn lễ vào tháng 1/2024. Cặp đôi cùng sang Úc du lịch, kết hợp thực hiện bộ ảnh cưới tại hai thành phố nổi tiếng là Sydney và Melbourne. Những hình ảnh được nữ MC chia sẻ khi đó thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc tình tứ, tự nhiên của hai người. Trong bộ ảnh, Vân Hugo diện váy cưới với thiết kế nổi bật, khoe vẻ rạng rỡ bên người bạn đời. Không chỉ có những khung hình lãng mạn bên biển, cặp đôi còn ghi lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi. Với nữ MC, đây là những kỷ niệm đẹp trước khi cả hai chính thức bước vào một chặng đường mới của cuộc sống hôn nhân.

Hiện tại, sau hơn 2 năm tổ chức đám cưới, Vân Hugo và doanh nhân Đặng Hùng Cường trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc và bình yên.

Trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, MC Vân Hugo trân trọng hơn sự thấu hiểu, sẻ chia và cảm giác bình yên khi có người đồng hành bên cạnh.

Ở hiện tại, sau những sóng gió từ những năm tháng tuổi trẻ, Vân Hugo đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Với cô, hôn nhân ở thời điểm này không đơn thuần là chuyện hai người yêu nhau rồi về chung một nhà. Đó còn là sự lựa chọn một người có thể cùng chia sẻ những vui buồn, cùng chăm sóc con cái và xây dựng mái ấm lâu dài.

Sau những gì đã trải qua, nữ MC hiểu rằng tình cảm muốn bền vững cần được vun đắp bằng những điều thiết thực, thay vì chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.

MC Vân Hugo (tên thật Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985) là MC, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua chương trình Vui cùng Hugo và tham gia nhiều bộ phim như Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Zippo, mù tạt và em. Hiện Vân Hugo hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, kinh doanh và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tại TP.HCM.