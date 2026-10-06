Văn học nghệ thuật làm giàu thêm đời sống tinh thần đồng bào các dân tộc

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sáng 6/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc chính thức. Ông Trần Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Đại hội.

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam có gần 1.500 hội viên, sinh hoạt ở 47 chi hội tại 32 tỉnh, thành phố. Các chi hội cơ bản đã phát huy được vai trò của mình, nhiều chi hội mới thành lập nhưng cũng đã chủ động triển khai các hoạt động nghề nghiệp, khai thác tiềm năng văn hóa, nghệ thuật các dân tộc trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Trần Thắng và các đại biểu tham dự Đại hội.

Những năm qua, các hội viên của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống nỗ lực sáng tác, trở thành những “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Nhiều công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao, tiêu biểu tương xứng với tầm vóc, lịch sử của đất nước, dân tộc trong các cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Xác định sáng tác và công bố tác phẩm là hoạt động chính của Hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức 31 trại sáng tác với hơn 620 lượt hội viên dự trại, trong đó có 6 trại cho tác giả trẻ. Các trại được tổ chức tương đối đều tại các vùng miền tạo điều kiện cho những hội viên tập trung thời gian hoàn thành tác phẩm; gặp gỡ, trao đổi nghề; xây dựng các ý tưởng mới...

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tiếp tục củng cố xây dựng Hội vững mạnh, tập hợp đoàn kết văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số vững vàng về tư tưởng chính trị, kế thừa truyền thống văn hóa, văn nghệ quê hương, đồng bào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng trước đây và xây dựng đổi mới ngày nay.

Đồng thời nỗ lực sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung, tư tưởng và nghệ thuật nhuần nhuyễn, lành mạnh ở tầm cao mới, phản ánh chân thật và sinh động hiện thực cuộc sống vùng dân tộc và miền núi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật ngày càng cao của đồng bào dân tộc và cả nước.

Phó Chủ tịch Trần Thắng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trần Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hội đã tích cực tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số; tổ chức các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật, lý luận, phê bình và giới thiệu nhiều tác phẩm, công trình có giá trị.

Theo Phó Chủ tịch Trần Thắng, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; đồng thời đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi đều nhất quán yêu cầu phát triển toàn diện, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam thống nhất.

Những định hướng đó đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động văn học nghệ thuật và trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, sáng tạo những giá trị mới và góp phần xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

"Với Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, yêu cầu đó càng có ý nghĩa thiết thực: bảo tồn văn hóa không chỉ là gìn giữ những giá trị trong ký ức, sách vở hay bảo tàng, mà quan trọng hơn là làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống, được cộng đồng đón nhận, được thế hệ trẻ tiếp nối và được sáng tạo phù hợp với những biến đổi của cuộc sống hôm nay. Đó cũng chính là một trong những sứ mệnh quan trọng của Hội trong nhiệm kỳ mới" - Phó Chủ tịch Trần Thắng gợi mở.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ được Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đề ra trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Trần Thắng đề nghị cần xây dựng Hội thực sự là nơi hội tụ, gắn kết của cán bộ, hội viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân các dân tộc thiểu số; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng mới, đặc biệt là văn nghệ sĩ, nghệ nhân trẻ.

Đặc biệt, cần chú trọng đội ngũ đang sinh sống, công tác và sáng tác tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới - những địa bàn đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc nhưng cũng đứng trước nguy cơ mai một nếu không được quan tâm, gìn giữ và phát huy đúng mức, tạo môi trường để hội viên, văn nghệ sĩ phát huy năng lực sáng tạo, cống hiến và gắn bó với cộng đồng; qua đó tiếp tục tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có giá trị, phản ánh chân thực đời sống và có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa văn hóa và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Hội cần quan tâm số hóa tư liệu, tác phẩm, hình ảnh, âm nhạc, văn học dân gian, tri thức bản địa và những giá trị văn hóa quý báu của các dân tộc; đồng thời đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá tác phẩm trên các nền tảng số, tạo điều kiện để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận thuận lợi hơn và qua đó mở rộng sức lan tỏa của văn hóa dân tộc thiểu số.

"Trong nhiệm kỳ mới, Hội cần quan tâm xây dựng những sản phẩm số về văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có chất lượng, hấp dẫn, phù hợp với công chúng đương đại và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội" - Phó Chủ tịch Trần Thắng gợi mở; đồng thời đề nghị hoạt động của Hội cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở và cộng đồng, không chỉ tạo ra những tác phẩm có giá trị mà còn góp phần đưa văn học nghệ thuật thực sự gắn bó, đồng hành cùng cộng đồng và làm giàu thêm đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Trần Thắng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của Hội, với tâm huyết, tài năng và trách nhiệm của đội ngũ hội viên, văn nghệ sĩ, nghệ nhân; cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự định hướng, đồng hành của MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII sẽ có một nhiệm kỳ đổi mới mạnh mẽ, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả và thành tựu mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 18 vị, Ban Thường vụ gồm 7 vị. Ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.