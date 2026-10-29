Văn học Nga gặp khán giả Hà Nội qua ngôn ngữ múa ballet

Cảnh múa tập thể với phục trang và thiết kế sân khấu mang màu sắc đương đại trong “Eugene Onegin”. Ảnh: Evgeny Matveev

Tối 28-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Ballet Boris Eifman đến từ Saint Petersburg (Nga) mở đầu chuỗi biểu diễn “Eugene Onegin” tại Hà Nội. Chương trình gồm 4 đêm từ ngày 28 đến 31-10, bắt đầu lúc 19h30, tiếp nối 4 đêm lưu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trao đổi với phóng viên, ông German Gureev, Giám đốc phụ trách lưu diễn của Eifman Ballet, cho biết đây là lần thứ hai đoàn đến Hà Nội. Trở lại sau một năm, ông nhận thấy những thay đổi của thành phố và ấn tượng với nhịp độ phát triển tại đây. Theo ông, Hà Nội là một điểm đến quan trọng, có triển vọng đạt được những thành tựu mới trong văn hóa cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Ông German Gureev, Giám đốc phụ trách lưu diễn của Eifman Ballet. Ảnh: Hoàng Nam

Nghệ sĩ ưu tú Liên bang Nga Liubov Andreyeva, nghệ sĩ múa chính của Nhà hát Ballet Boris Eifman, khẳng định Hà Nội có tiềm năng đón các chương trình nghệ thuật quốc tế.

Gắn bó với nhà hát từ năm 2011, bà Andreyeva từng đảm nhận các vai Tatyana và Olga trong “Eugene Onegin”, đồng thời tham gia hỗ trợ biên đạo Boris Eifman trong quá trình dàn dựng. Từ trải nghiệm lưu diễn, bà chia sẻ rằng mỗi thành phố mở ra một sân khấu mới, mỗi đêm diễn mang đến những cảm xúc khác nhau.

Các nghệ sĩ Eifman Ballet thể hiện động tác nâng đỡ trong vở “Eugene Onegin”. Ảnh: Vyacheslav Arkhipov

Trước buổi diễn tại Hà Nội, bà không đặt ra những kỳ vọng định sẵn về sự đón nhận của khán giả. Điều bà trân trọng là khoảnh khắc biểu diễn trực tiếp, bởi mỗi lần bước lên sân khấu, dù với một tác phẩm quen thuộc, vẫn mang đến những trải nghiệm riêng cho người nghệ sĩ. Khi đưa tác phẩm đến một địa điểm mới, ê-kíp cũng cần điều chỉnh phương án dàn dựng cho phù hợp với không gian và điều kiện biểu diễn tại đó.

Nghệ sĩ ưu tú Liên bang Nga Liubov Andreyeva chia sẻ trước đêm diễn “Eugene Onegin” tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Nam

Tác phẩm đoàn mang đến Hà Nội lần này được Boris Eifman dàn dựng và ra mắt năm 2009, chuyển thể từ tiểu thuyết thơ cùng tên của đại thi hào Alexander Pushkin. Biên đạo đưa các nhân vật từ bối cảnh nước Nga thế kỷ XIX vào đời sống đương đại, giữa những biến động xã hội và sự thay đổi của các quy tắc ứng xử.

Trung tâm câu chuyện là Onegin, người từ chối tình yêu chân thành của Tatyana. Khi nhận ra tình cảm của mình, anh phải đối diện với một hoàn cảnh đã khác. Những lựa chọn trong tình yêu, lòng kiêu hãnh và sự nuối tiếc được thể hiện qua chuyển động và tương tác giữa các nhân vật, thay cho lời thoại.

Âm nhạc kết hợp những giai điệu cổ điển của Pyotr Tchaikovsky với chất rock trong sáng tác của Alexander Sitkovetsky. Sự chuyển biến về tiết tấu hòa quyện cùng vũ đạo, khắc họa những trạng thái tình cảm đối lập. Thiết kế sân khấu của Zinovy Margolin, cùng phục trang và ánh sáng, góp phần tạo dựng không gian tâm lý, làm nổi bật chiều sâu biểu cảm của tác phẩm.

Trong đêm mở màn tại Hà Nội, Artyom Lepkov đảm nhận vai Onegin, Victoria Mokrousova vào vai Tatyana, Vladimir Afonichkin thể hiện Lensky và Mara Tudose hóa thân thành Olga. Thông qua ngôn ngữ hình thể, các nghệ sĩ khắc họa những cung bậc tình cảm đan xen, từ gần gũi, khước từ đến những giằng xé nội tâm trong tình yêu.

Một cảnh múa đôi trong “Eugene Onegin”. Ảnh: Evgeny Matveev

Năm 2025, Eifman Ballet lần đầu lưu diễn tại Việt Nam với vở ballet Anna Karenina. Chương trình năm nay do Dàn nhạc Giao hưởng Saigon Philharmonic phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện.