Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang đang trả lời phỏng vấn TTXVN.

Sống phần lớn cuộc đời ở Canada, Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang vẫn nhớ những lời ru và bài hát từng được nghe thuở nhỏ ở Việt Nam. Từ ký ức ấy, bà đã giới thiệu cuốn Lời ru nước Việt tại chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 do Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam tổ chức tại Toronto. Qua những câu chuyện được kể bằng thơ ca, âm nhạc và những cuộc trò chuyện bên bàn món Việt, cộng đồng người Việt có dịp chia sẻ văn hóa quê hương với bạn bè Canada và giúp thế hệ trẻ gốc Việt hiểu thêm về cội nguồn.

Trong phát biểu chào mừng, ông Philip Fernandez, đồng sáng lập Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của những cuộc gặp gỡ trực tiếp trong việc tăng cường hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa người dân hai nước. Ông Steve Rutchinski, đại diện của Hội, thì nhắc lại ý nghĩa của ngày 24/11, gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Theo ông, người Việt tại Canada vừa duy trì mối gắn bó với quê hương, vừa đóng góp cho xã hội nơi mình sinh sống.

Tại buổi gặp, phần giới thiệu Lời ru nước Việt là một cách cụ thể để bạn bè Canada tìm hiểu về Việt Nam. Với TS Nguyễn Đài Trang, những lời ru thuở nhỏ gợi nhớ về việc các thế hệ đã trải qua gian khó và luôn mong về một đất nước hòa bình. Từ những ký ức riêng, bà chọn 25 tác phẩm thơ và nhạc, từ Truyện Kiều, Bạch Đằng Giang đến Nối vòng tay lớn, để kể về hành trình dựng nước và giữ nước. Trong bản sách điện tử, người đọc có thể xem hình ảnh về Việt Nam và mở các bản nhạc khi lật từng trang.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, TS Nguyễn Đài Trang cho biết bà muốn qua cuốn sách, bạn bè quốc tế hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Bà cũng mong thơ ca và âm nhạc có thể khơi gợi sự đồng cảm, giúp những người trẻ gốc Việt tại Canada chủ động tìm hiểu cội nguồn. Trong phần trình bày, bà nhắc đến chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Theo bà, hai nước có nhiều điều để chia sẻ, và giao lưu văn hóa là một cách để người dân hiểu thêm về nhau trong giai đoạn mới của quan hệ song phương.

Câu chuyện về việc giữ gìn văn hóa cũng trở về với những sinh hoạt hằng ngày trong mỗi gia đình. Có ý kiến nhắc tới những câu nói giản dị như “con yêu ông bà”, “con nhớ ông bà”. Khi trẻ có thể nói những câu ấy bằng tiếng Việt, các em sẽ có thêm một cách để bày tỏ tình cảm và trò chuyện với ông bà. Từ vốn tiếng Việt trong gia đình và những chuyến về thăm quê sẽ giúp các em gần gũi hơn với người thân và tự mình trải nghiệm đời sống ở Việt Nam.

Với Đàm Hoàng Tuấn, sinh viên Humber Polytechnic, người trẻ cũng có thể trực tiếp góp sức tổ chức những buổi giao lưu như vậy. Theo em, các hoạt động vào dịp Tết, Trung thu hoặc những chương trình ẩm thực như “Hương vị Việt Nam” là dịp để người trẻ kể về những phong tục và câu chuyện gắn với những trải nghiệm của mình với những người tham dự.

Ở góc nhìn khác, điều để lại ấn tượng với ông Henry Lee, Lãnh sự danh dự Malaysia tại Toronto, là câu chuyện về những người Việt đến Canada. Ông chú ý đến những khó khăn họ gặp phải trong thời gian đầu, cách họ từng bước xây dựng cộng đồng tại Toronto và những đóng góp của người Việt xã hội sở tại.

Sau các tiết mục, khách mời tiếp tục trò chuyện bên các món Việt. Mỗi người đều có thể bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam từ một điều khác biệt. Với người từng lớn lên ở Việt Nam, đó có thể là một giai điệu gợi nhớ tuổi thơ. Với những người trẻ gốc Việt, đó có thể là câu chuyện họ nghe từ ông bà và muốn kể lại cho bạn bè. Còn với khách mời Canada, một trang sách hay một tiết mục biểu diễn có thể gợi thêm câu hỏi về đất nước và con người Việt Nam.

Từ những câu chuyện được kể và lắng nghe trong những dịp gặp gỡ như thế, tình hữu nghị giữa người dân hai nước sẽ được vun đắp.