Chương trình có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo, giảng viên thỉnh giảng cùng đông đảo sinh viên hai ngành Quản lý văn hóa và Diễn viên Kịch - Điện ảnh.

Đây là hoạt động trọng tâm của Khoa trong chuỗi chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Với chủ đề hướng đến sức sáng tạo của thế hệ trẻ, chương trình tạo dựng không gian giao lưu, tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa, đồng thời đặt ra những vấn đề thiết thực về trách nhiệm của người trẻ trong gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Đưa định hướng phát triển văn hóa vào giảng đường

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026), sự kiện lịch sử gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Việc tổ chức chương trình trong thời điểm này mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam vào môi trường giáo dục đại học, giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về cội nguồn, bản sắc và sức sống của văn hóa dân tộc.

Văn hóa được tiếp cận thông qua tri thức, trải nghiệm và hoạt động sáng tạo, qua đó trở thành một phần sinh động trong quá trình hình thành nhân cách, năng lực nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội của người học.

Đặc biệt, chương trình có sự tương đồng rõ nét với những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát huy tối đa giá trị văn hóa và sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Nghị quyết cũng đặt ra nhiệm vụ đẩy mạnh giáo dục di sản, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật sáng tạo.

Cùng với đó, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa.

Đây là định hướng có ý nghĩa trực tiếp đối với các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật, đặt ra yêu cầu mở rộng cơ hội để người học tiếp cận di sản, tham gia sáng tạo và trở thành chủ thể tích cực trong đời sống văn hóa.

Từ góc độ giáo dục, chương trình “Văn hóa Việt qua lăng kính sáng tạo trẻ” góp phần cụ thể hóa những định hướng đó bằng hoạt động học tập và thực hành.

Sinh viên được tiếp cận văn hóa dân tộc trên nhiều phương diện, nhận diện sự phong phú của di sản vật thể, di sản phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa các vùng miền.

Quan trọng hơn, các em sinh viên có cơ hội suy nghĩ về phương thức chuyển hóa chất liệu truyền thống thành những tác phẩm, sản phẩm và trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đời sống đương đại.

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa đối với quá trình phát triển công nghiệp văn hóa. Di sản chỉ thực sự phát huy sức sống khi được cộng đồng hiểu biết, trân trọng, thực hành và tiếp tục trao truyền.

Việc khai thác chất liệu văn hóa vào sân khấu, điện ảnh, triển lãm, thiết kế hay các sản phẩm số đòi hỏi người sáng tạo phải có nền tảng tri thức, năng lực thẩm mỹ và sự tôn trọng đối với giá trị nguyên gốc. Sáng tạo trên nền tảng văn hóa dân tộc cần đi cùng trách nhiệm bảo tồn, bảo đảm tính xác thực, tôn trọng chủ thể di sản và bối cảnh văn hóa.

Đối với sinh viên ngành Quản lý văn hóa và Diễn viên Kịch - Điện ảnh, những yêu cầu này có ý nghĩa đặc biệt thiết thực.

Nếu sinh viên Quản lý văn hóa cần có khả năng nhận diện giá trị, tổ chức hoạt động, kết nối cộng đồng và phát huy nguồn lực văn hóa, thì sinh viên Diễn viên Kịch - Điện ảnh cần biết khai thác chất liệu văn hóa để xây dựng hình tượng, ngôn ngữ biểu đạt và tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu.

Hai lĩnh vực có những đặc thù nghề nghiệp riêng nhưng cùng gặp nhau ở yêu cầu hiểu biết văn hóa, nuôi dưỡng bản sắc và phát huy sức sáng tạo.

Bà Lê An Na, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội (HANISA), Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Văn hóa - Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam (VICEE), đánh giá: “Chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời khơi mở tư duy sáng tạo trên nền tảng di sản và bản sắc dân tộc”.

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay của nước ta, nguồn nhân lực có tri thức văn hóa, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng chuyển hóa các giá trị truyền thống thành sản phẩm có sức sống trong đời sống đương đại giữ vai trò rất quan trọng.

“Tôi cho rằng, những hoạt động như thế này cần được duy trì và nhân rộng trong các cơ sở đào tạo, bởi đây là môi trường để sinh viên hình thành tình yêu văn hóa, ý thức trách nhiệm với di sản và từng bước phát triển năng lực sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa”, bà Lê An Na nhấn mạnh.

Đánh thức sức sáng tạo trẻ từ nguồn lực di sản

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi kiến thức tìm hiểu văn hóa Việt Nam, được thiết kế thành ba chặng. Chặng thứ nhất mang tên “Dấu mốc và bản sắc”, gồm các câu hỏi trắc nghiệm nhanh về ý nghĩa ngày 24.11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, phong tục và sự đa dạng văn hóa vùng miền.

Ở chặng “Nhận diện văn hóa Việt”, sinh viên tham gia trả lời câu hỏi thông qua hình ảnh, âm thanh hoặc những mô tả về nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công, lễ hội và các không gian văn hóa.

Hình thức này tạo điều kiện để kiến thức được tiếp nhận trực quan, sinh động, đồng thời khuyến khích khả năng quan sát, liên tưởng và nhận diện những đặc trưng của văn hóa dân tộc.

Chặng cuối cùng, “Từ di sản đến sáng tạo”, hướng sinh viên đến những tình huống thực tiễn về việc đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào sân khấu, phim ngắn, triển lãm và sản phẩm số.

Các câu hỏi đặt ra những yêu cầu cụ thể về ghi nguồn tư liệu, tham vấn cộng đồng, bảo đảm tính chính xác và giữ gìn bối cảnh văn hóa khi khai thác di sản.

Việc thiết kế cuộc thi theo ba chặng tạo nên mạch tiếp cận từ nhận thức lịch sử, nhận diện bản sắc đến tư duy sáng tạo. Sinh viên được khuyến khích vận dụng kiến thức, thể hiện quan điểm và khả năng xử lý tình huống, qua đó hiểu rằng sáng tạo văn hóa cần được xây dựng trên nền tảng tri thức và trách nhiệm.

Bên cạnh cuộc thi, chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật chào mừng, phần khai mạc của PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo, hoạt động trao giải và giao lưu giữa giảng viên, sinh viên.

Không gian chương trình tạo cơ hội để người học thể hiện năng lực, sự tự tin và cá tính nghệ thuật, đồng thời tăng cường kết nối giữa kiến thức chuyên môn với hoạt động thực hành.

Theo định hướng của Khoa Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo, chương trình được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần bổ trợ cho chương trình đào tạo, mở rộng môi trường thực hành và khuyến khích sinh viên chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Qua đó, nhà trường từng bước hình thành không gian học tập giàu tính trải nghiệm, giúp sinh viên phát triển năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với yêu cầu của các ngành công nghiệp văn hóa.

Trong yêu cầu phát triển đất nước hiện nay, nguồn nhân lực văn hóa cần được chuẩn bị đồng bộ cả về tri thức, năng lực sáng tạo và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Mỗi sinh viên được trang bị kiến thức văn hóa vững chắc, có khả năng sáng tạo trên nền tảng bản sắc dân tộc sẽ góp phần tạo nên đội ngũ nhân lực có chất lượng cho các lĩnh vực quản lý văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Với ý nghĩa đó, “Văn hóa Việt qua lăng kính sáng tạo trẻ” góp phần khẳng định vai trò của giáo dục trong sự nghiệp phát triển văn hóa.

Khi người trẻ hiểu sâu hơn về di sản, có ý thức gìn giữ bản sắc và được trao cơ hội thực hành sáng tạo, văn hóa sẽ tiếp tục được bồi đắp qua các thế hệ, hiện diện trong những hình thức biểu đạt mới và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.