Từ buổi đầu lập nước năm 1946 đến khát vọng phồn vinh hôm nay, tư tưởng của Người vẫn nguyên giá trị định hướng: Văn hóa không thể tách rời sự nghiệp kiến thiết đất nước, mà phải là nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn sức mạnh nội sinh và động lực then chốt cho phát triển bền vững.

Từ Đề cương năm 1943 đến tư tưởng “văn hóa soi đường”

Trước đó, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 do đồng chí Trường Chinh soạn thảo đã đặt cơ sở tư tưởng cho cuộc vận động xây dựng nền văn hóa mới.

3 nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa không chỉ hướng tới việc thoát khỏi sự nô dịch văn hóa, chống cái phản tiến bộ, mà còn đòi hỏi văn hóa phải gắn với đông đảo quần chúng nhân dân. Tinh thần của đề cương văn hóa đã đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học của công nhân Nhà máy 1-5 (Hà Nội) - lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành công nghiệp vào ngày 19-12-1963. Ảnh tư liệu

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm rõ vị trí và trách nhiệm xã hội của văn hóa. Người lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở xây dựng nền văn hóa mới; đề cao việc học cái hay của văn hóa Đông, Tây để bồi đắp bản sắc Việt Nam.

Đặc biệt, văn hóa phải góp phần khắc phục tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ; nuôi dưỡng lý tưởng độc lập, tự chủ và tinh thần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Những yêu cầu đó đến nay vẫn nguyên tính thời sự.

Như vậy, “soi đường” không chỉ là định hướng tư tưởng. Văn hóa còn phải hiện diện trong đạo đức, lối sống, trách nhiệm công dân và cách ứng xử hằng ngày; chính sách đúng cần được thực thi bằng thái độ tôn trọng nhân dân. Đây là cách tiếp cận đặt con người vào vị trí trung tâm, coi những chuẩn mực nhân văn là thước đo chất lượng phát triển.

Từ tầm nhìn lịch sử đến những quyết sách mới

Trải qua các giai đoạn cách mạng, tư duy của Đảng về văn hóa không ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998) đặt ra nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực phát triển bền vững. Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 một lần nữa nhấn mạnh vai trò của văn hóa.

Một bước phát triển đáng chú ý là Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đó là sự mở rộng về nhận thức: Văn hóa không chỉ định hướng chính sách mà còn điều chỉnh hành vi, khơi nguồn sáng tạo và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh biểu diễn trống kơ toang tại Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nói cách khác, kinh tế có thể tạo ra nguồn lực vật chất, nhưng chính văn hóa góp phần định hướng việc sử dụng nguồn lực ấy vì con người. Một địa phương phát triển không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng hay các công trình mới, mà còn bằng sự liêm chính trong quản trị, chất lượng môi trường sống, mức độ gắn kết cộng đồng và cơ hội tiếp cận các giá trị văn hóa của người dân. Đó là điểm gặp gỡ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và yêu cầu phát triển hiện nay.

Năm 2026 còn ghi dấu bằng Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương; đồng thời đặt ra các cơ chế về nguồn lực và thúc đẩy hoạt động văn hóa. Điều cốt lõi là mở rộng cơ hội sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Đưa văn hóa vào đời sống, tạo sức bật cho Gia Lai

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, văn hóa đứng trước cơ hội lan tỏa mới, nhưng cũng chịu sức ép từ thông tin sai lệch, lối sống thực dụng, sự lệch chuẩn trong ứng xử và nguy cơ phai nhạt bản sắc.

Vì vậy, thực hiện tinh thần “văn hóa soi đường” trước hết là đưa các giá trị tốt đẹp vào thực tiễn, từ trường học, gia đình, cơ quan công quyền đến cộng đồng và không gian mạng. Mỗi người cần có năng lực tiếp nhận, chọn lọc thông tin, ứng xử có trách nhiệm và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Đối với bộ máy công quyền, văn hóa phải được đo bằng tinh thần phục vụ, kỷ luật, liêm chính và thái độ lắng nghe. Chất lượng nền hành chính không chỉ nằm ở tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mà còn ở chỗ người cao tuổi, đồng bào vùng xa và những người yếu thế có thực sự được hướng dẫn, hỗ trợ để tiếp cận dịch vụ hay không.

Khi phẩm chất văn hóa trở thành chuẩn mực trong thực thi công vụ, hiệu quả quản trị sẽ gắn chặt hơn với niềm tin của nhân dân.

Ngày hội Di sản văn hóa năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22-11 tại Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku). Ảnh: Phạm Quý

Bên cạnh đó, phải bảo đảm người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng văn hóa. Việc phát triển thiết chế văn hóa, số hóa di sản, mở rộng thư viện và không gian sinh hoạt cộng đồng cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Không thể đánh giá thành công chỉ bằng số lượng lễ hội hay chương trình nghệ thuật, mà phải nhìn vào sự tham gia của cộng đồng, khả năng truyền dạy cho thế hệ trẻ và những thay đổi tích cực trong đời sống.

Với Gia Lai sau sắp xếp địa giới hành chính, sự kết nối giữa đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải mở ra một không gian văn hóa giàu tiềm năng. Cồng chiêng, sử thi, lễ hội của các cộng đồng Jrai, Bahnar cùng hát bội, võ cổ truyền và nhiều di sản của vùng đất Bình Định trước đây tạo nên bản sắc đa dạng.

Điều cần thiết không phải là ghép nối cơ học các di sản, mà là phát huy giá trị riêng của từng cộng đồng, để các giá trị ấy bổ sung cho nhau trong một không gian phát triển mới.

Gần đây, tỉnh Gia Lai đã có những bước đi cụ thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 21-4-2026 thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW; UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy di sản Hát bội Bình Định, nghệ thuật Bài chòi giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 8-7-2026.

Các chủ trương này cần tiếp tục được triển khai theo hướng gắn bảo tồn với giáo dục di sản, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch cộng đồng và sinh kế bền vững, để người dân, nhất là nghệ nhân và các cộng đồng đang nắm giữ di sản, được tham gia và thụ hưởng.

Muốn vậy, các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu phải coi phát triển văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên, có mục tiêu và nguồn lực cụ thể. Đầu tư cho văn hóa không chỉ là xây dựng thiết chế, mà còn là đầu tư cho con người, đội ngũ nghệ nhân, văn nghệ sĩ và những không gian sáng tạo. Hiệu quả phải được đo bằng môi trường văn hóa, mức thụ hưởng và đóng góp thực chất cho phát triển.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất là dịp nhắc nhớ sứ mệnh đưa văn hóa “soi đường cho quốc dân đi”, lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm.

Để tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững cho đất nước, văn hóa cần được cụ thể hóa trong từng quyết sách và hành động thường xuyên, nơi bảo tồn song hành với sáng tạo, kinh tế gắn liền với nhân văn, để cùng chung tay kiến tạo một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.