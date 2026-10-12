Văn hóa Việt Nam trong không gian đa sắc màu giữa lòng Brussels

Khách tham dự tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Ảnh : BTC

Đây là lần thứ ba Trung tâm Liên văn hóa Việt và Thái Bình Dương (IVB), phối hợp với Liên đoàn các Tổ chức Toàn cầu và Dân chủ (FMDO) cùng các hiệp hội tại Brussels, tổ chức Hakuna Matata, chương trình hướng tới sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng. Với chủ đề “Những sắc màu khác nhau của hòa bình”, sự kiện năm nay quy tụ nhiều hoạt động nghệ thuật, chiếu phim, đối thoại và giới thiệu văn hóa của các quốc gia thuộc châu Âu, châu Phi và nhiều khu vực khác trên thế giới.

Trong bức tranh nhiều màu sắc ấy, các hoạt động của cộng đồng người Việt thu hút sự chú ý theo cách riêng, không chỉ qua những màn biểu diễn mà còn bằng sách, món ăn và những câu chuyện về quê hương.

Gìn giữ văn hóa Việt qua các thế hệ

Được khán giả mong đợi là phần biểu diễn Vovinam của các võ sinh nhỏ tuổi, phần lớn là con em gia đình gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Brussels. Những động tác võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ nhận được sự cổ vũ của người xem. Tiếp đó, màn múa lân trong tiếng trống rộn ràng gợi nhớ không khí Tết Trung thu, mang một nét quen thuộc của quê nhà đến với những người Việt xa xứ và giới thiệu phong tục Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các em nhỏ biểu diễn võ thuật Vovinam. Ảnh : BTC

Đằng sau những tiết mục ấy là sự kiên trì của các gia đình trong việc giúp con em mình hiểu và gắn bó với văn hóa Việt, ngay cả khi các em lớn lên ở một đất nước khác. Với thế hệ thứ hai, thứ ba, những buổi biểu diễn như vậy không chỉ là dịp thể hiện khả năng mà còn giúp các em thêm tự tin khi giới thiệu nguồn cội của mình với bạn bè.

Văn hóa Việt Nam còn được giới thiệu qua những trang sách. Tại gian sách, hai tác giả người Việt là anh Nguyễn Xuân Thọ, từ thành phố Kohn của Đức, và chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã gặp gỡ độc giả và giới thiệu các tác phẩm của mình.

Nhiều khách tham dự quan tâm đến những câu chuyện về lịch sử chữ Quốc ngữ, tiếng Việt, những biến động của đất nước sau các cuộc chiến và cuộc đời Hoàng hậu Nam Phương cùng gia tộc. Đáng chú ý, sự quan tâm ấy không chỉ đến từ những người đã biết về Việt Nam. Một số độc giả chủ động tìm đến gian sách, trò chuyện với các tác giả và tìm hiểu những cuốn sách được viết bằng tiếng Việt.

Với chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, đây là lần thứ ba chị đến Brussels. Điều khiến chị ấn tượng là cách những người tham gia cùng chuẩn bị và tổ chức chương trình. Mỗi người đảm nhận một công việc khác nhau, nhưng mọi việc diễn ra nhịp nhàng, từ khâu chuẩn bị nội dung đến đón tiếp khách.

Chị cũng thích thú với địa điểm tổ chức, giữa những ngôi nhà cổ và nhà thờ lâu đời của Brussels. Theo chị, sách và ẩm thực được đặt cạnh nhau trong một khung cảnh như vậy tạo nên nét duyên riêng. Đặc biệt, nhiều người dành sự quan tâm thực sự cho Việt Nam và những cuốn sách chị mang đến, dù nội dung được viết bằng tiếng Việt.

Từ gian sách đến nồi phở nóng

Nếu sách đưa người đọc đến gần hơn với lịch sử và con người Việt Nam, thì gian ẩm thực lại hấp dẫn khách tham dự bằng một cách giản dị hơn. Trong tiết trời tháng 10 lạnh và ẩm của nước Bỉ, quầy phở nhỏ luôn có người ghé lại.

Để chuẩn bị cho dịp này, chị Nguyễn Thị Liên, thành viên tích cực của IVB, cùng các thành viên khác đã dành nhiều thời gian chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ. Từ bánh phở, gia vị đến đôi đũa tre và những chiếc bát in dòng chữ “Phở Việt Nam”, từng chi tiết đều được chuẩn bị cẩn thận. Nồi nước dùng nóng hổi, hành tươi, rau mùi và lá chanh dùng kèm phở gà mang đến hương vị quen thuộc, khiến góc ẩm thực thêm ấm áp giữa ngày thu lạnh.

Khách tham dự thưởng thức món phở. Ảnh : BTC

Không cần những lời giới thiệu dài, một bát phở cũng đủ mở đầu câu chuyện giữa những người chưa từng quen biết. Khách có thể hỏi về nguyên liệu, cách nấu hoặc đơn giản là thưởng thức món ăn mà họ đã nghe nói đến. Với những người Việt xa quê, đó còn là hương vị gợi nhớ bữa ăn gia đình và những ngày ở quê nhà.

Anh Nguyễn Xuân Thọ đánh giá cao cách tổ chức cởi mở, chu đáo của chương trình. Theo anh, các tác giả có điều kiện tiếp xúc với đông đảo người tham dự, trò chuyện và chia sẻ trong một không khí tự do, thân thiện. Đây cũng là điều khiến những người làm văn hóa có thêm cơ hội đưa tác phẩm của mình đến với công chúng.

Sức sống của Hakuna Matata còn đến từ sự gắn bó lâu dài giữa các thành viên và tình nguyện viên IVB. Có những người bạn hẹn nhau mỗi dịp tháng 10 để gặp lại; có những gia đình trẻ đưa con đến vì các tiết mục biểu diễn sinh động. Một số gia đình quốc tế yêu thích món ăn Việt Nam, trong khi những người khác bị thu hút bởi sắc màu rực rỡ của các hoạt động văn hóa.

Nhiều đối tác cũng đồng hành, hỗ trợ từ nguyên liệu, gia vị đến các sản phẩm giới thiệu về Việt Nam. Mỗi người góp một phần công sức, tùy khả năng và điều kiện của mình, để chương trình được chuẩn bị chu đáo. Sự bền bỉ ấy giúp IVB duy trì hoạt động qua nhiều năm, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng người Việt gặp gỡ, gắn bó và cùng giới thiệu văn hóa dân tộc với bạn bè quốc tế.

Giữa Brussels, nơi nhiều cộng đồng cùng sinh sống, hình ảnh Việt Nam hiện lên từ những điều bình dị: các em nhỏ tự hào biểu diễn võ thuật, những cuốn sách được độc giả tìm đọc và nồi phở nghi ngút khói giữa ngày lạnh. Sự quan tâm của khách tham dự cho thấy văn hóa Việt Nam có sức hấp dẫn riêng khi được giới thiệu bằng những câu chuyện chân thực, những giá trị gần gũi và sự đón tiếp chân thành. Qua mỗi lần gặp gỡ như vậy, những người Việt ở xa quê lại có thêm cơ hội đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế.