Văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại Ngày Châu Á 2026 ở Slovakia

Các tiết mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật mang đến bầu không khí sôi động giữa tiết thu Bratislava.

Chương trình thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, bạn bè quốc tế và người dân sở tại.

Được tổ chức thường niên, “Ngày Châu Á” đã trở thành điểm hẹn văn hóa ý nghĩa tại Bratislava, góp phần tăng cường giao lưu, thúc đẩy sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân các nước châu Á với người dân Slovakia.

Đây cũng là dịp để các quốc gia giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, qua đó tôn vinh sự đa dạng và lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác, đoàn kết và phát triển.

Giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang nhấn mạnh, lịch sử lâu đời cùng sự chung sống của 54 dân tộc đã tạo nên một kho tàng văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và giàu bản sắc.

Đại sứ bày tỏ hy vọng những trải nghiệm tại “Ngày Châu Á 2026” sẽ khơi dậy tình yêu và sự quan tâm của công chúng Slovakia cũng như bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, đất nước có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, hiếu khách.

Tại sự kiện, không gian văn hóa Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan thông qua các sản phẩm lưu niệm, đồ trang trí truyền thống mang đậm dấu ấn dân tộc.

Những câu chuyện, cuộc trò chuyện cởi mở và hoạt động giao lưu tại gian hàng đã tạo cơ hội để bạn bè quốc tế tìm hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán và đời sống văn hóa Việt Nam.

Qua đó, hình ảnh một đất nước giàu truyền thống, gần gũi và mến khách được truyền tải một cách sinh động, góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Slovakia.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, mang đến bầu không khí sôi động giữa tiết thu Bratislava.Những nhịp trống lân rộn ràng cùng các màn múa giàu màu sắc đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, người dân Slovakia và bạn bè quốc tế.

Không chỉ tạo nên không gian giao lưu văn hóa hấp dẫn, các tiết mục còn góp phần giới thiệu vẻ đẹp truyền thống và sức sống của văn hóa Việt Nam tới công chúng sở tại.

Không gian văn hóa Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan

Thông qua “Ngày Châu Á 2026”, những giá trị văn hóa Việt Nam được lan tỏa bằng các hoạt động trải nghiệm và giao lưu trực tiếp, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với bạn bè quốc tế tại Slovakia.

Sự kiện cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia.