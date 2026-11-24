Các sự kiện tôn vinh dòng chảy văn hóa góp phần kết nối Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Với chủ đề nghệ thuật “Prateep Naga: Worshiping Cửu Long” (Tôn vinh Naga, hòa dòng Cửu Long) được xây dựng từ ý tưởng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen về tôn vinh dòng chảy văn hóa kết nối hai dân tộc Việt Nam-Thái Lan, thông qua hình ảnh sông Cửu Long của Việt Nam hợp nhất, hòa chung dòng chảy với sông Mê Công chảy qua Thái Lan. Sáng kiến nhận được sự ủng hộ cao, hợp tác tích cực của Trường đại học Khon Kaen trong công tác tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam với quy mô lớn tại lễ hội. Ngoài Việt Nam và Thái Lan, còn có các đoàn nghệ thuật của bốn nước tham dự lễ hội là Lào, Sri Lanka, Singapore và Indonesia.

Lễ hội Quốc tế Sithan 2026 diễn ra tại Khon Kaen, Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Năm nay, Lễ hội Quốc tế Sithan 2026 được thiết kế tổ chức công phu, quy mô hoành tráng và hướng tới việc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Phát biểu tại khai mạc lễ hội, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh vinh dự và trách nhiệm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại lễ hội nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026).

Trong 50 năm qua, hai nước đã thúc đẩy tình hữu nghị thành quan hệ đối tác, nâng hiểu biết thành lòng tin. Sức mạnh thật sự của quan hệ song phương không chỉ nằm ở các dấu mốc ngoại giao hay thành tựu kinh tế, mà còn trong tình cảm giữa nhân dân hai nước, những giá trị văn hóa chung và sự gắn kết giữa các cộng đồng.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen dẫn đầu đoàn diễu hành áo dài. (Ảnh: Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen)

Trong khuôn khổ lễ hội, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và kiều bào tổ chức Ngày Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Chương trình gồm võ Vovinam, múa lân sư rồng, dân ca quan họ và các ca khúc cách mạng do ca sĩ sao mai Phương Hiếu cùng tam ca Pressinger thể hiện. Bên cạnh đó là không gian giao lưu ẩm thực truyền thống và màn diễu hành áo dài. Góp mặt trong đoàn diễu hành có hơn 200 kiều bào, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng của Thái Lan duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam. Các tiết mục thể hiện văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết và lòng yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam đã và đang lan tỏa, khẳng định những giá trị chung tốt đẹp mang tầm khu vực và hướng ra thế giới.

Sự kiện “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: CTV)

Tối 24/11, Lễ hội Quốc tế Sithan 2026 bế mạc với sự kiện Loy Krathong (Thả đèn hoa đăng). Ước tính lễ hội năm nay đón khoảng 500.000 lượt khách, tăng khoảng 15% so với năm 2025. Lễ hội Quốc tế Sithan năm nay tập trung chủ đề lớn là từ cội nguồn hai nền văn hóa Việt Nam và Thái Lan hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam.

Chung quanh khu vực bờ hồ Sithan, Đại học Khon Kaen trong mấy ngày nay đều rộn ràng các hoạt động với đông đảo người tham dự trong bầu không khí tôn kính và tự hào về di sản văn hóa. Tham gia toàn bộ các sự kiện diễn ra tại lễ hội và cũng là đoàn quốc tế lớn nhất, đặc biệt là có cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Khon Kaen và vùng đông bắc Thái Lan, Việt Nam bước đầu khẳng định vị thế về văn hóa và chinh phục tình cảm yêu mến của đông đảo công chúng Thái Lan và bạn bè quốc tế.