Văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội Maintenon của Pháp

Những làn điệu dân ca, tiếng đàn tranh, múa rồng, võ thuật, nghệ thuật tò he cùng hương vị các món ăn Việt Nam đã tạo nên những sắc màu độc đáo tại Lễ hội Nhật Bản Maintenon-Pierres, khai mạc ngày 19/9 tại tỉnh Eure-et-Loir, vùng Centre-Val de Loire của Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, với tư cách quốc gia khách mời danh dự năm nay, Việt Nam hiện diện nổi bật tại lễ hội với sự tham gia của nhiều hội đoàn, nghệ sỹ và các gian hàng thủ công mỹ nghệ. Từ sân khấu biểu diễn đến các khu vực trải nghiệm văn hóa, võ thuật và ẩm thực, các hoạt động đã mang đến cho công chúng sở tại nhiều cách tiếp cận gần gũi với văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thị trưởng Maintenon Thomas Laforge cho biết lễ hội ra đời từ mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, nơi các nền văn hóa giao thoa, những giá trị truyền thống được trao truyền và niềm đam mê chung đưa mọi người đến gần nhau. Theo ông, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là ngày hội của sự sẻ chia, cầu nối giữa các thế hệ.

Đặc biệt, với Việt Nam là khách mời danh dự năm nay, công chúng có dịp khám phá một nền văn hóa giàu tính biểu tượng, bản sắc, những câu chuyện và cảm xúc. Thị trưởng Maintenon bày tỏ mong muốn người dân và du khách tận dụng dịp này để khám phá, giao lưu và cùng trải nghiệm một “hành trình vào trái tim Nhật Bản và Việt Nam.”

Về phần mình, ông Đinh Ngọc Đức - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp - cho rằng Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét gần gũi trong văn hóa gia đình, cộng đồng và ý thức gìn giữ truyền thống. Trong khi đó, Pháp - với sự đa dạng văn hóa và truyền thống cởi mở trong giao lưu quốc tế - tạo nên một không gian thuận lợi để các nền văn hóa gặp gỡ, giới thiệu những giá trị đặc sắc và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau.

Ông Đinh Ngọc Đức nhấn mạnh sự tham gia của Việt Nam tại lễ hội lần này không chỉ là dịp giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc tới công chúng Pháp và quốc tế, mà còn mở thêm cơ hội hợp tác giữa các tổ chức văn hóa Việt Nam, Nhật Bản và Pháp.

Theo ông, văn hóa không chỉ giúp con người hiểu thêm về một đất nước mà còn là “cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc,” góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường tình đoàn kết và thúc đẩy hợp tác cùng phát triển.

Diễn ra trong 2 ngày 19-20/9, lễ hội năm nay là kỳ tổ chức thứ tư, với võ thuật là một trong những nội dung trung tâm, bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thủ công và ẩm thực.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Maintenon-Pierres quy tụ hơn 30 môn võ, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi truyền thống và chăm sóc sức khỏe, dự kiến thu hút khoảng 3.000-4.000 lượt khách.

Các hoạt động được tổ chức tại nhiều không gian khác nhau, tạo điều kiện để công chúng vừa theo dõi biểu diễn, vừa trực tiếp tham gia và giao lưu với các nghệ sỹ, võ sư và hội đoàn.

Trong chương trình dành cho Việt Nam, bên cạnh các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, múa rồng và võ thuật truyền thống, công chúng còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu một số nét văn hóa dân gian. Đáng chú ý là không gian giới thiệu nghệ thuật nặn tò he và chương trình khám phá các nhạc cụ truyền thống Việt Nam, được tổ chức xuyên suốt 2 ngày lễ hội.

Cùng với những gian hàng ẩm thực thu hút đông đảo khách tham quan, chuỗi hoạt động này tạo nên một không gian giới thiệu khá toàn diện về văn hóa Việt Nam, từ âm nhạc, nghệ thuật dân gian, võ thuật đến ẩm thực.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Trần Thu Dung, Chủ tịch Hội Ánh Sáng - Aurore, nêu bật ý nghĩa của việc các hội đoàn cùng phối hợp quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp. Theo bà, thay vì những hoạt động riêng lẻ, sự chung tay của các hội, nghệ sỹ và những người làm văn hóa giúp tập hợp nhiều loại hình nghệ thuật, tạo sức lan tỏa rộng hơn.

Bà cho rằng văn hóa là một trong những cầu nối hữu hiệu nhất để đưa các dân tộc đến gần nhau, đồng thời tăng cường kết nối giữa nghệ sỹ các nước.

Với nghệ sỹ Hồ Thụy Trang - Chủ nhiệm Đoàn nghệ thuật Tiếng Tơ Đồng, việc tham gia những sự kiện như Lễ hội Maintenon-Pierres là dịp đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân địa phương thông qua tiếng đàn, lời ca và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Theo bà, văn hóa Việt Nam có sự phong phú từ nhạc cụ dân tộc, dân ca, múa đến cải lương, tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với khán giả.

Những hoạt động này còn góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp hiểu hơn về cội nguồn và tiếp nối các giá trị văn hóa dân tộc.

Trong số những người tham gia quảng bá văn hóa Việt Nam tại lễ hội có võ sư người Pháp Stéphane Lesoil, đứng đầu École du Dragon (Tiểu Long Đường). Thông qua việc luyện tập và truyền dạy võ thuật, ông mong muốn giúp các võ sinh hiểu thêm về văn hóa và tinh thần Việt Nam.

Thành lập năm 2000, trường hiện có khoảng 300-400 võ sinh tại Pháp. Mùa Hè vừa qua, ông đã đưa 28 võ sinh sang Việt Nam trong 3 tuần để luyện tập, đồng thời tìm hiểu đất nước và con người. Võ sư Lesoil chia sẻ: “Tôi là người Pháp, nhưng trái tim tôi là Việt Nam.”

Với nhiều khách tham quan, lễ hội là dịp lần đầu tiếp xúc gần hơn với văn hóa Việt Nam. Ông Pierre Albert, một người dân địa phương, nhận xét các tiết mục nghệ thuật “rất đẹp, nhiều màu sắc và sống động.”

Ông cho biết chương trình còn giúp ông hiểu thêm về các vùng miền, cộng đồng dân tộc và sự đa dạng văn hóa của Việt Nam, một đất nước mà trước đây ông chưa có nhiều dịp tìm hiểu.

Từ những giai điệu truyền thống, nghệ thuật tò he, võ thuật đến ẩm thực, sự hiện diện của Việt Nam tại Lễ hội Maintenon-Pierres năm nay đã giúp công chúng Pháp hiểu thêm về một nền văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc.

Sự chung tay của các hội đoàn, nghệ sỹ và cộng đồng người Việt tại Pháp cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa các dân tộc./.