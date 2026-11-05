Văn hóa Việt Nam giàu bản sắc và luôn rộng mở giao lưu với thế giới!

Bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, phát biểu tại chương trình gặp gỡ báo chí về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026. (Ảnh: Thành Long)

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, nhấn mạnh, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, cởi mở, giàu bản sắc và chủ động hội nhập.

Với chủ đề “Giao lộ văn hóa” (Beyond Flavors), Liên hoan năm nay mở ra cơ hội để công chúng khám phá những câu chuyện đằng sau mỗi món ăn, qua đó tìm hiểu các nền văn hóa và cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị làm nên bản sắc dân tộc.

Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao bày tỏ mong muốn những trải nghiệm này sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025, Ban tổ chức đã trao tặng quà từ thiện, hỗ trợ đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, ngày 23/11/2025. (Ảnh: Quang Hòa)

Diễn ra ngày 23/11/2025 tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội), Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025 mang chủ đề “Chung tay ủng hộ đồng bào vượt qua bão lũ”, hướng tới hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức huy động được 1,26 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng.

Sau sự kiện, Ban tổ chức phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 5 phần quà, mỗi phần trị giá 150 triệu đồng, cùng 5 công trình nước sạch cho các địa phương Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Huế và Hà Tĩnh.

“Văn hóa Việt Nam xứng đáng để tự hào”, bà Lê Nguyệt Anh khẳng định.

Đồng thời, Phu nhân cho rằng, giao lưu với bạn bè quốc tế cũng là dịp để người Việt hiểu thêm và trân trọng hơn những giá trị văn hóa của chính mình.

Bên cạnh ý nghĩa giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện tiếp tục là một điểm nhấn được bà Lê Nguyệt Anh đề cao tại Liên hoan năm nay.

Đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và đơn vị tham gia, bà cho rằng, mỗi sự đóng góp đều góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, đùm bọc, vốn là nét đẹp trong truyền thống của người Việt Nam.

“Những đóng góp có thể trông nhỏ bé nhưng sẽ làm ấm áp dân tộc chúng tôi”, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao chia sẻ, đồng thời mong muốn bạn bè quốc tế tiếp tục chung tay, sẻ chia với người dân Việt Nam bằng những hành động thiết thực.

“Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, còn thiện nguyện thể hiện trách nhiệm và tình yêu thương”, bà nhấn mạnh.

Qua đây, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao kỳ vọng sự kết hợp giữa giao lưu văn hóa và hoạt động nhân đạo sẽ đưa Liên hoan trở thành “cầu nối của lòng nhân ái”, góp phần vun đắp tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Giao lộ của những sắc màu văn hóa

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn (298 Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội), với chủ đề “Giao lộ văn hóa” (Beyond Flavors). (Ảnh: Thành Long)

Bàn về vai trò của ẩm thực trong giao lưu và hội nhập quốc tế, bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, cho rằng, đây là “nhịp cầu tự nhiên nhất để con người xích lại gần nhau”.

Xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của đời sống, ẩm thực qua thời gian mang đậm dấu ấn văn hóa của mỗi cộng đồng, trở thành phương thức kết nối vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ và địa lý.

Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao nhận định, đằng sau mỗi món ăn đôi khi là cả một hành trình giao lưu, giao thương và tiếp biến văn hóa qua nhiều thế hệ.

Bà dẫn chứng phở và bánh mì, hai món ăn quen thuộc của Việt Nam nhưng cũng mang trong mình những dấu ấn từ quá trình tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác.

Qua những câu chuyện ẩm thực, người thưởng thức có thể lần tìm dấu vết của lịch sử, từ đó nhận ra những nét tương đồng hay bản sắc riêng trong từng nguyên liệu, cách chế biến, tập quán bản địa.

Đề cập hình ảnh Việt Nam được lan tỏa qua Liên hoan, bà Lê Nguyệt Anh nhấn mạnh sự đa dạng trong bản sắc văn hóa của 54 dân tộc, với những nét đặc trưng riêng gắn liền với mỗi vùng miền.

Theo Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao, người Việt Nam luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống, đồng thời cởi mở tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, qua đó khẳng định sức sống của bản Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.

Dự kiến diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn (298 Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội), Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu.

Với chủ đề “Giao lộ văn hóa” (Beyond Flavors), chương trình hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa các quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò của ẩm thực như một nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế.