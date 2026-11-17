Trẻ em gốc Việt tại Canada được học tiếng mẹ đẻ qua lịch sử và văn hóa dân tộc. Ảnh: TTXVN phát

Một lớp tiếng Việt quy tụ cả thầy cô và phụ huynh, một hoạt động văn hóa do những người trẻ chủ trì, có thể trở thành điểm gặp gỡ giữa các thế hệ người Việt tại Canada. Hướng tới Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18-24/11, những cách làm của Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) cho thấy việc gìn giữ bản sắc đang góp phần gắn kết cộng đồng và bồi đắp tình cảm với quê hương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Chủ tịch CVCEC Phan Thị Quỳnh Trang cho rằng tiếng Việt, đạo hiếu và lễ nghĩa trong gia đình, cùng đạo lý uống nước nhớ nguồn là những giá trị giúp kết nối rõ nét các thế hệ người Việt tại Canada. Dù ông bà, cha mẹ và con trẻ có thể sử dụng những ngôn ngữ khác nhau trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng các thành viên vẫn tìm được điểm chung trong cách ứng xử, tình cảm gia đình và ý thức về cội nguồn.

Lớp học tiếng việt tại Đảo Hoàng Tử Edward. Ảnh: TTXVN phát

Câu chuyện được bà Quỳnh Trang nhắc đến là các lớp tiếng Việt tại Đảo Hoàng tử Edward (PEI), nơi trẻ em ít có cơ hội được nghe, nói tiếng mẹ đẻ ngoài gia đình. Từ những tiết học đầu tiên do cô Hoàng Minh Hà khởi xướng, cùng sự chung tay của cô Nguyễn Thị Thanh Bình và cô Ngô Nguyễn Ngọc Diệu Anh, hoạt động này đã phát triển thành 3 lớp với 30 học sinh.

Theo bà Quỳnh Trang, việc học ở đây không chỉ dừng ở nhận mặt chữ hay luyện cách diễn đạt. Các em còn được tìm hiểu lịch sử Việt Nam, nghe chuyện về những tấm gương hiếu hạnh, các anh hùng bảo vệ Tổ quốc, học cách kính trọng cha mẹ và biết ơn thầy cô. Mỗi buổi học trực tiếp vào cuối tuần đều mở đầu bằng Quốc ca Việt Nam. Các dịp lễ, Tết trở thành cơ hội để học sinh làm thiệp, làm bánh và cùng nhau gói bánh chưng.

Những hoạt động ấy tạo thêm môi trường sử dụng tiếng Việt, đồng thời đưa phong tục, nếp sống vào trải nghiệm của trẻ. Khi cùng làm một món ăn hay chuẩn bị một tấm thiệp, các em có dịp hỏi, nghe giải thích và hiểu thêm ý nghĩa của những điều vốn quen thuộc với ông bà, cha mẹ.

Tại lễ bế giảng tháng 6 vừa qua, phụ huynh và học sinh cùng tôn vinh thầy cô, tuyên dương các em rồi tham gia ngày hội ẩm thực do ban phụ huynh tổ chức. Qua câu chuyện này, đại diện CVCEC muốn nhấn mạnh sự phối hợp giữa gia đình và lớp học trong việc duy trì nét đẹp văn hóa.

Một yêu cầu khác từ thực tiễn là việc trao cơ hội để thanh niên trực tiếp đảm nhận công việc. Bà Quỳnh Trang cho biết cách hiệu quả nhất của CVCEC là trao cho những bạn trẻ vai trò thật, để chính các em trở thành người kể câu chuyện về Việt Nam chứ không chỉ là người nghe.

Nhóm Tuổi trẻ Việt (Viet Youth Readiness Hub - VYRH) hiện đang được tổ chức theo hướng này. Tháng 4/2026, các bạn đã tự tổ chức lễ kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời ra mắt tủ sách tiếng Việt và lớp học kết hợp trực tiếp với trực tuyến dành cho trẻ nhỏ. Việc gìn giữ truyền thống vì thế gắn với trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ thế hệ tiếp theo.

Trong Tháng Di sản châu Á vào tháng 5, nhóm VYRH đã cùng CVCEC giới thiệu áo ngũ thân tới Thị trưởng Toronto. Các bạn còn giới thiệu cà phê Việt Nam tại lễ hội ẩm thực châu Á (Asialicious) và đóng góp ý kiến để ứng dụng học tiếng Việt phù hợp hơn với trẻ em.

Hướng tới chuỗi hoạt động từ ngày 18–24/11, nhóm dự kiến giới thiệu áo dài và bánh mì Việt Nam với học sinh, sinh viên quốc tế tại Vega Academy và Đại học Kinh doanh Quốc tế ở Toronto vào ngày 18/11. Các lớp tiếng Việt của CVCEC tiếp tục tổ chức hoạt động tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong tháng 11, hội đồng cũng có kế hoạch khai giảng lớp trao đổi tiếng Việt trực tuyến đầu tiên dành cho người nước ngoài tại Toronto.

Từ kinh nghiệm tổ chức của mình, bà Quỳnh Trang cho rằng sự gắn kết cộng đồng cần được nuôi dưỡng bằng những hoạt động thường xuyên. Điều quan trọng là các hội đoàn cần chủ động phối hợp, tạo thêm cơ hội để các gia đình và người trẻ cùng tham gia gìn giữ văn hóa Việt

Trong tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bà cho rằng nên xây dựng lịch văn hóa chung giữa các hội đoàn trong cùng khu vực. Việc chia sẻ kế hoạch giúp các tổ chức chủ động bố trí thời gian, hỗ trợ nhân lực, địa điểm và hạn chế trùng lặp hoạt động.

Mỗi hội đoàn có thể lựa chọn một hoạt động tiêu biểu để duy trì, điều chỉnh chủ đề theo các dịp Tết, Giỗ Tổ Hùng Vương, Quốc khánh hoặc Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hội giữ đặc trưng riêng, đồng thời cùng đóng góp cho chương trình chung hàng năm. Ngoài ra, tiếng Việt, văn hóa dân tộc và nhu cầu của trẻ em là những điểm gặp gỡ thiết thực để xây dựng sự phối hợp bền vững.

Bằng việc gìn giữ và duy trì tiếng Việt trong gia đình, trao cơ hội cho những bạn trẻ và sự chung sức trong các hoạt động cộng đồng, người Việt tại Canada đang tiếp nối những giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống hằng ngày. Chính sự bền bỉ ấy sẽ góp phần gắn kết các thế hệ, để tình cảm với quê hương được gìn giữ và trao truyền trên đất khách.