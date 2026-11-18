Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản cùng các hội đoàn, doanh nghiệp và đông đảo tình nguyện viên tổ chức.

Đông đảo kiều bào tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Fukuoka (Nhật Bản), thể hiện tinh thần đoàn kết và tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước

Tham dự ngày hội có bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng BTC; Sư cô Thích Tâm Trí, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, hội đoàn, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, trường học và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời biểu dương tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết và luôn hướng về quê hương, đất nước của kiều bào khu vực Kyushu - Okinawa.

Tổng Lãnh sự bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực hội nhập và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là màn diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng với sự tham gia của đông đảo kiều bào, du học sinh, người lao động, trí thức và các gia đình Việt Nam - Nhật Bản. Trong sắc đỏ cờ hoa, hoạt động đã thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình cảm hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt Nam xa quê.

Đặc biệt, mô hình Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026 với 10 không gian văn hóa đặc sắc đã mang đến cho người tham dự hành trình khám phá các vùng miền và di sản Việt Nam. Các không gian tái hiện nét đặc trưng của Đất tổ Phú Thọ, Thủ đô Hà Nội, miền Kinh Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đại ngàn, sông nước Nam Bộ, không gian 54 dân tộc anh em cho đến biển đảo quê hương Hoàng Sa - Trường Sa.

Cùng với sáng kiến Hộ chiếu Làng Việt Nam, mô hình đã tạo cơ hội để kiều bào, bạn bè Nhật Bản và đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên tại Nhật Bản trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) đã công bố và trao chứng nhận kỷ lục cho mô hình Làng Việt Nam tại Fukuoka. Đây là mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm văn hóa, di sản Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, giải bóng đá Cúp Đại đoàn kết Kyushu 2026 cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt. Sau những trận đấu sôi nổi, đội New House đã xuất sắc giành chức vô địch. Giải đấu vừa tạo sân chơi thể thao lành mạnh, vừa góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các hội đoàn, thanh niên và người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Kyushu.

Ngày hội khép lại trong không khí đoàn kết, phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản. Thành công của sự kiện tiếp tục khẳng định sức sống mãnh liệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam và là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.