Văn hóa và giáo dục sáng tạo: Giải pháp phát triển bền vững
Sáng 6/11, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã khai mạc Diễn đàn Văn hóa và Giáo dục mùa thu lần thứ ba - AFCE 2026. Với chủ đề “Văn hóa và giáo dục sáng tạo - Giải pháp phát triển bền vững”, diễn đàn quốc tế năm nay tập trung thảo luận về các giải pháp phát huy nguồn lực tri thức và văn hóa sáng tạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-hoa-va-giao-duc-sang-tao-giai-phap-phat-trien-ben-vung-24626110615513048.htm