Từ nghề thủ công vươn ra thị trường đến những nếp nhà mở cửa đón khách, từ tinh thần tương trợ đến sự đồng lòng xây dựng quê hương, văn hóa các dân tộc đang góp phần tạo nên sức bật cho Lào Cai.

Biết bao giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ: tiếng khèn Mông, điệu xòe Thái, những đường thêu trên trang phục, nếp nhà hay phong tục... đều chứa đựng tri thức, kỹ năng cùng sức sáng tạo vừa làm nên bản sắc vùng đất, vừa mở ra khả năng phát triển sinh kế và du lịch.

Trên địa bàn tỉnh có 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và 59 di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đằng sau những danh hiệu là các cộng đồng đang gìn giữ nghề, thực hành phong tục và trao truyền hiểu biết. Sức sống của di sản phụ thuộc vào sự tiếp nối, cũng như khả năng gắn bó với nhu cầu của đời sống hôm nay.

Gìn giữ kỹ thuật vẽ sáp ong truyền thống, kết hợp sáng tạo mẫu mã để sản phẩm thủ công ﻿địa phương vươn xa hơn trên thị trường.

Câu chuyện Hợp tác xã Thêu dệt thổ cẩm Mông Style ở xã Mù Cang Chải cho thấy một hướng phát huy nghề truyền thống. Gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, chị Lý Thị Ninh - Giám đốc Hợp tác xã cùng một số phụ nữ thành lập tổ hợp tác từ năm 2009, từng bước tìm hướng phát triển sản phẩm và thị trường.

Chị Lý Thị Ninh cho biết: “Từ váy áo truyền thống, sản phẩm được mở rộng sang túi xách, ví, ba lô mang họa tiết thổ cẩm đặc trưng của dân tộc Mông. Vì thế, các sản phẩm của hợp tác xã đã từng bước tìm được chỗ đứng trên thị trường, mở ra sinh kế cho phụ nữ địa phương”.

Cùng với phát triển sản xuất, chị Ninh sẵn sàng hướng dẫn, dạy nghề miễn phí cho phụ nữ có nhu cầu, gắn việc giữ gìn nghề truyền thống với cơ hội phát triển kinh tế.

Trao truyền kỹ năng thêu, dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ.

Không chỉ vậy, từ kỹ năng truyền thống chị còn năng động trong thiết kế mẫu mã để đưa vào sản phẩm, phù hợp với nhu cầu sử dụng của đa dạng khách hàng.

Những giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh chính là một lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch.Toàn tỉnh hiện có 740 cơ sở homestay, góp phần đa dạng hóa dịch vụ lưu trú, nhất là tại những địa bàn có lợi thế về cảnh quan và bản sắc. Nếp nhà, ẩm thực, phong tục, sinh hoạt thường ngày trở thành những trải nghiệm giúp du khách hiểu hơn về vùng đất, con người nơi đây.

Nếp nhà sàn truyền thống là một phần không gian trải nghiệm văn hóa.

Trong các mô hình du lịch cộng đồng đã xuất hiện những người trẻ từng học tập, làm việc xa quê trở về khởi nghiệp. Họ đưa kiến thức dịch vụ, truyền thông vào tổ chức hoạt động lưu trú, trải nghiệm; đồng thời dựa vào sự thông thạo, hiểu biết phong tục, địa hình, bản sắc của địa phương để tạo nét riêng, thu hút du khách, từng bước nâng cao năng lực làm chủ sinh kế từ chính vốn văn hóa địa phương.

Trong 10 tháng năm 2026, Lào Cai ước đón 10,85 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,53 triệu lượt du khách quốc tế; tổng thu từ du lịch ước đạt 45.150 tỷ đồng. Quy mô thị trường mở ra cơ hội cho các sản phẩm, dịch vụ mang bản sắc, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Cơ hội ấy có thể mở rộng tới nhiều gia đình khi hoạt động lưu trú kết nối với sản xuất thực phẩm, nghề thủ công và dịch vụ hướng dẫn, trải nghiệm.

Những hộ chưa có điều kiện đầu tư đón khách vẫn có khả năng tham gia chuỗi cung ứng từ rau sạch, hoa quả trong vườn nhà đến thực phẩm chăn nuôi được cung cấp cho các bếp ăn phục vụ du khách hay trở thành món quà quê khi du khách rời đi... tất cả đều có giá trị góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương. Khi lợi ích được chia sẻ, người dân có thêm động lực để giữ nghề, chung tay bảo vệ cảnh quan và chăm lo danh tiếng của điểm đến.

Ẩm thực địa phương góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách.

Văn hóa còn đóng góp vào phát triển thông qua niềm tin, tinh thần tương trợ và trách nhiệm với việc chung. Đây là những nguồn lực khó lượng hóa nhưng có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn giúp đầu tư hạ tầng; sự đồng thuận giúp công việc được triển khai và thành quả được giữ gìn.

Tại xã Lâm Thượng, người dân đã hiến đất, đóng góp tài sản, ngày công mở đường và xây dựng công trình cộng đồng. Quá trình xây dựng, xã phát huy tốt vai trò vận động, kết nối của người có uy tín, trưởng thôn, cán bộ cơ sở. Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự tham gia và trách nhiệm cụ thể của mỗi gia đình.

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng cho biết: “Xã đang xây dựng mô hình làng du lịch cộng đồng theo hướng sinh thái. Địa phương sở hữu cảnh quan tự nhiên còn tương đối nguyên sơ, phù hợp phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông, lâm nghiệp và các hoạt động văn hóa truyền thống. Nhiều mô hình homestay đã hình thành, bước đầu tạo sinh kế mới cho người dân địa phương”.

Sinh hoạt văn hóa tạo cơ hội gặp gỡ và gắn kết cộng đồng.

Chiều sâu phát triển văn hoá các dân tộc còn nằm ở khả năng tiếp nối những giá trị tốt đẹp. Trong gia đình, tiếng mẹ đẻ, lời răn dạy và ký ức được trao truyền. Trong cộng đồng, thực hành văn hóa tạo cơ hội gặp gỡ, gắn kết các thế hệ, góp phần bồi dưỡng ý thức về cội nguồn và trách nhiệm với quê hương.

Tuy nhiên, nghề truyền thống khó bền nếu thiếu thị trường, người thực hành không có thu nhập phù hợp; du lịch dễ mất bản sắc nếu sao chép mô hình hoặc ăn sổi, chạy theo lợi nhuận. Phát huy giá trị văn hóa vì thế cần gắn với nâng cao năng lực, bảo đảm cộng đồng được tham gia quyết định và hưởng lợi tương xứng; luôn đề cao gìn giữ và vun bồi giá trị truyền thống...

Tiếng khèn và nghề thủ công hiện diện trong đời sống văn hóa.

Các hoạt động văn hóa truyền thống góp phần gắn kết cộng đồng.

Lào Cai xác định xây dựng con người “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”. Những phẩm chất ấy cần hiện diện trong lao động, kinh doanh và sinh hoạt bằng sự trung thực, trách nhiệm, tinh thần hợp tác và tôn trọng bản sắc các dân tộc.

Từ những đường thêu trở thành hàng hóa đến nếp nhà mở ra sinh kế, từ sự gắn bó đến hành động vì lợi ích chung, văn hóa đang góp phần làm giàu đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Khi người dân được sáng tạo, làm chủ và hưởng thành quả, những giá trị truyền thống có thêm điều kiện tiếp nối. Đó là sức mạnh nội sinh để Lào Cai phát triển bền vững trong giai đoạn mới.