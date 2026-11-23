Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày mai (24/11). Đây là một chương trình lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng, từ nghệ thuật, kỹ thuật đến công tác tổ chức. Để chuẩn bị chu đáo, ekip chương trình đang thực hiện rà soát những khâu cuối cùng trước khi chính thức đưa đại cảnh nghệ thuật này đến với công chúng.