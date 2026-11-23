Văn hóa truyền thống hòa nhịp cùng cộng đồng
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp cuối tuần trở nên sôi động hơn với nhiều chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Từ chèo, cải lương, ca trù, xiếc đến kịch nói, mỗi loại hình nghệ thuật đều mang đến những sắc màu riêng, thu hút sự quan tâm và thưởng thức của đông đảo người dân, du khách.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/van-hoa-truyen-thong-hoa-nhip-cung-cong-dong-246261123171130138.htm